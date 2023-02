Ngồi điều hòa có khởi phát cơn hen?

Tôi ngồi điều hòa một lúc thì bị khó thở, khò khè. Tôi có tiền sử bị hen suyễn hồi nhỏ nên rất lo cơn hen tái phát, nhờ bác sĩ tư vấn. (Mạnh, 43 tuổi, Nghệ An).

Trả lời:

Sử dụng điều hòa không đúng cách là một trong những nguyên nhân gây khởi phát nhiều bệnh hô hấp, trong đó có hen suyễn. Thời tiết những ngày gần đây đang trong đợt giao mùa đông xuân, ngày nắng xen lẫn ngày mưa, không khí có lúc khô lạnh, có lúc nồm ẩm. Do đó việc sử dụng điều hòa cần thay đổi linh hoạt theo điều kiện thời tiết.

Người bệnh cần chú ý vấn đề chênh lệch nhiệt độ, bởi sự thay đổi đột ngột nhiệt độ môi trường là một trong các yếu tố khởi phát hen. Vào những ngày nắng, không nên bật điều hòa quá lạnh, tốt nhất từ 25 độ C trở lên, tránh luồng gió thẳng vào nơi ngủ. Ngày lạnh, khi sử dụng chế độ sưởi điều hòa cũng không nên để nhiệt độ quá ấm, tốt nhất chênh lệch từ 5-7 độ C so với nhiệt độ bên ngoài. Khi ra khỏi phòng điều hòa nên mở cửa từ từ và đứng một lúc để cơ thể thích nghi; hạn chế việc đi ra đi vào nhiều lần.

Mặt khác, độ ẩm quá cao hoặc quá thấp đều có thể gây khởi phát bệnh hen. Độ ẩm trong phòng lý tưởng cho đường thở là khoảng 40-70%. Tuy nhiên, đôi khi việc sử dụng điều hòa có thể khiến độ ẩm thấp hơn mức này. Để khắc phục, bạn có thể đặt một chậu nước trong phòng khi bật điều hòa nhằm tăng độ ẩm. Ngoài ra, có thể sử dụng máy tạo độ ẩm, tuy nhiên, chỉ nên để mức ẩm nhẹ vì độ ẩm cao sẽ dễ gây viêm đường hô hấp. Bên cạnh đó, các gia đình cần vệ sinh điều hòa định kỳ, có thể thay đổi hoặc làm sạch bộ lọc không khí hàng tháng để tránh các loại nấm mốc, mầm bệnh lưu trú trong máy.

Việc lưu thông không khí rất quan trọng đối với sức khỏe hô hấp, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, người già, người đang có bệnh hô hấp. Ở trong phòng điều hòa quá lâu, kể cả mùa nóng hay mùa lạnh đều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do đó, vào những ngày nắng ấm, chất lượng không khí tốt, các gia đình nên gia đình nên tranh thủ mở cửa phòng cho không khí sạch ngoài trời vào nhà, làm loãng chất gây dị ứng, cải thiện chất lượng không khí. Trẻ nhỏ không nên nằm phòng điều hòa quá 2- 3 tiếng mỗi lần, cứ cách 2 - 3 tiếng, cha mẹ nên cho trẻ ra ngoài phòng 15-20 phút để hít thở không khí tự nhiên.

Trường hợp của bạn, từng có tiền sử hen suyễn thì nên chú ý vấn đề nhiệt độ và chất lượng không khí trong phòng, loại bỏ các yếu tố gây kích thích như bụi bặm, khói thuốc, khói bếp, phấn hoa, mùi thơm nhân tạo (nước hoa, nến thơm, nước lau sàn, nước xả vải...), không khí lạnh. Đồng thời, bạn nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để các bác sĩ thăm khám, kiểm tra chức năng hô hấp và đánh giá khả năng tái phát của hen suyễn, từ đó quyết định xem có cần điều trị hay không.

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thành Đô

Khoa Hô hấp BVĐK Tâm Anh Hà Nội