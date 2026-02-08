Ngộ độc sau khi uống rượu thuốc không rõ nguồn gốc

Hà NộiÔng Bình, 60 tuổi, uống rượu thuốc mua trên mạng, sau đó đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc cấp.

Ông Bình được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội trong tình trạng mệt lả, thở nhanh. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu trong máu người bệnh cao, cô đặc máu do mất nước nặng, pH máu giảm. ThS.BS Đào Trần Tiến, Phó khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, cho biết người bệnh bị ngộ độc cấp, nghi ngờ liên quan đến rượu. Tình trạng đang tiến triển, có nguy cơ diễn tiến nhanh sang sốc giảm thể tích và suy đa cơ quan.

Ông Bình được bù dịch, điều chỉnh điện giải, cân bằng toan kiềm (giữ độ pH của máu và dịch cơ thể ổn định) phối hợp với các thuốc điều trị triệu chứng tiêu hóa, thuốc giảm co thắt. Đồng thời, xét nghiệm nhằm loại trừ ngộ độc methanol và các độc chất nguy hiểm khác. Sau điều trị, tình trạng của ông Bình dần ổn định, toan chuyển hóa cải thiện, nồng độ lactate giảm.

Bác sĩ Tiến hỏi thăm các triệu chứng của ông Bình trong lần tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Rượu thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, mất nước và rối loạn chuyển hóa, gây ngộ độc", bác sĩ Tiến nói, thêm rằng do thành phần và nồng độ cồn không được kiểm soát. Một số loại có thể chứa cồn nồng độ cao, tạp chất hoặc dược liệu ngâm không phù hợp, gây kích ứng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, nhất là ở người lớn tuổi có chức năng gan, thận suy giảm.

Ngoài nguyên nhân do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, ngộ độc rượu cấp có thể xảy ra khi uống rượu nồng độ cao, uống nhanh trong thời gian ngắn, uống rượu khi đói khiến cồn hấp thu ồ ạt vào máu... Nguy cơ càng tăng ở người lớn tuổi, người có bệnh gan, thận, tim mạch hoặc đang dùng thuốc.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo người lớn cần hạn chế sử dụng rượu bia, tuyệt đối tránh rượu ngâm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc thành phần không rõ ràng. Không uống rượu khi đói hay uống lượng lớn rượu, uống dồn dập trong thời gian ngắn. Khi xuất hiện các triệu chứng như mệt nhiều, nôn ói, tiêu chảy kéo dài, đau bụng dữ dội, chóng mặt, rối loạn ý thức hoặc các dấu hiệu toàn thân bất thường..., cần đến cơ sở y tế sớm để được xử trí kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi