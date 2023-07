Nghệ có lợi cho người bệnh Alzheimer, trầm cảm

Chất curcumin trong nghệ có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm có thể trì hoãn bệnh Alzheimer, cải thiện trầm cảm.

Theo Viện Y khoa Quốc gia Mỹ, củ nghệ có thể giúp bảo vệ não chống lại các bệnh thoái hóa thông thường như bệnh Alzheimer. Chất curcumin trong nghệ có thể tăng yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não (BDNF). Chất dinh dưỡng này là một loại protein có trong não và tủy sống đóng vai trò chính trong việc giữ cho các tế bào thần kinh khỏe mạnh, điều chỉnh giao tiếp giữa các tế bào thần kinh, có lợi cho học tập và ghi nhớ.

Giống như bệnh Alzheimer, trầm cảm có liên quan đến mức BDNF thấp hơn trong não. Nhờ khả năng tăng mức BDNF của nghệ, gia vị này trở thành một loại thuốc hỗ trợ chống trầm cảm.

Theo đó, các nhà nghiên cứu của Viện Y khoa Quốc gia Mỹ chia 60 bệnh nhân mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng vào ba nhóm gồm: nhóm dùng thuốc điều trị rối loạn tâm thần, nhóm nhận 1.000 mg curcumin và nhóm còn lại kết hợp cả hai loại này hàng ngày. Sau 6 tuần, ba nhóm có cải thiện đáng kể và tương đương nhau chứng trầm cảm. Các nhà nghiên cứu kết luận cho rằng, chất curcumin trong nghệ có thể hỗ trợ điều trị và trì hoãn các rối loạn về thần kinh, tâm thần. Mặc dù vậy, họ khuyến cáo, người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng nghệ hay chất bổ sung curcumin trong điều trị bệnh để tránh tác dụng không mong muốn.

Nghiên cứu của Đại học Nam California Los Angeles (Mỹ) cũng chỉ ra, các chứng rối loạn não phổ biến như bệnh Alzheimer có liên quan đến mức BDNF thấp hơn. Curcumin (chiết xuất từ nghệ) có thể giúp trì hoãn hoặc hỗ trợ đẩy lùi quá trình thoái hóa não và các rối loạn liên quan bệnh Alzheimer.

Curcumin có trong nghệ tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Nghệ còn thường được sử dụng để chống viêm và phần lớn khả năng chống viêm của củ nghệ là nhờ chất curcumin. Viêm là một yếu tố gây ra bệnh mạn tính như Alzheimer. Theo nghiên cứu của Đại học Texas (Mỹ), dùng chất curcumin với liều lượng phù hợp có thể chống viêm. Tình trạng viêm mạn tính góp phần gây ra nhiều bệnh mạn tính nên curcumin còn có thể hỗ trợ điều trị các tình trạng này như viêm ruột, viêm tụy, viêm khớp, tiểu đường và ung thư.

Loại gia vị giàu chất chống oxy hóa này góp phần bảo vệ cơ thể trước tác hại của các gốc tự do gây ra bệnh như Alzheimer. Nghiên cứu của Đại học Central Michigan (Mỹ) cho thấy, curcumin trong nghệ có thể loại bỏ các loại gốc tự do, kiểm soát các enzym trung hòa các gốc tự do.

Các gốc tự do là một loại nguyên tử có khả năng phản ứng cao được tạo ra trong cơ thể và được tìm thấy trong các chất gây ô nhiễm môi trường như khói thuốc lá, hóa chất công nghiệp. Tiếp xúc quá nhiều với các gốc tự do có thể gây rối loạn chất béo, protein và thậm chí DNA trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, ung thư...

Mai Cat (Theo Everyday Health)