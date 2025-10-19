Nghệ có giúp hạ men gan?

Tôi bị men gan cao, uống nghệ có thể hạ chỉ số men gan không, nên dùng thế nào? (Thanh Bình, Đồng Nai)

Trả lời:

Men gan cao là một trong những dấu hiệu cảnh báo tế bào gan đang viêm hoặc tổn thương do rượu bia, thuốc, hóa chất hoặc do các bệnh lý gan mật như gan nhiễm mỡ, viêm gan... Tình trạng này kéo dài có thể làm suy giảm chức năng gan, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như xơ gan, ung thư gan.

Nghệ là gia vị phổ biến trong ẩm thực, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là hệ tiêu hóa. Gia vị này giàu curcumin có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa giúp bảo vệ và phục hồi tế bào gan, từ đó hỗ trợ cải thiện chỉ số men gan. Sử dụng nghệ thường xuyên, đúng cách góp phần tăng cường hoạt động của các enzym giải độc gan, giảm tổn thương gan, đưa nồng độ men gan về mức bình thường.

Bạn có thể pha khoảng một thìa cà phê tinh bột nghệ (2-3 g) với 200 ml nước ấm và mật ong để uống mỗi ngày. Nên dùng sau bữa ăn 1-2 giờ, khi thức ăn đã tiêu hóa bớt. Lưu ý liều lượng khi sử dụng bột nghệ sống hoặc nghệ tươi vì dễ gây kích ứng dạ dày và hấp thu hoạt chất kém. Người bị viêm loét dạ dày, sỏi mật hoặc tắc mật cần thận trọng và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Tinh chất curcumin trong nghệ có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa. Ảnh được tạo bởi AI

Tuy nghệ có lợi cho gan nhưng chỉ hỗ trợ kiểm soát triệu chứng, không phải phương pháp điều trị bệnh. Người bị men gan cao như bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa hoặc gan mật tụy để tìm nguyên nhân và có phương pháp điều trị phù hợp.

Bạn nên duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh như tăng cường rau xanh, trái cây tươi, hạn chế rượu bia, đồ chiên xào và thực phẩm chế biến sẵn, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng và vận động thường xuyên. Bổ sung tinh chất wasabia và S. marianum có tác dụng điều hòa hoạt động của tế bào kupffer, hạn chế các yếu tố gây viêm làm tổn thương tế bào gan, hỗ trợ hạ men gan.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM