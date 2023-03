Ngáy ngủ cảnh báo nhiều bệnh lý

Ngưng thở khi ngủ, viêm xoang, polyp mũi, lệch vách ngăn mũi… là những bệnh lý gây ngáy ngủ nhưng dễ bị bỏ qua.

Thạc sĩ, bác sĩ Phùng Thị Thơm, khoa Hô hấp BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết ngáy là âm thanh nghe khàn hoặc khò khè phát ra từ mũi hoặc miệng xảy ra trong lúc ngủ. Do vùng sau của họng bị hẹp lại, không khí đi qua một khoang hẹp làm các mô xung quanh rung lên, gây lên tiếng ngáy. Một số người bẩm sinh có vòm họng hoặc lưỡi gà dài, mềm có thể gây tắc nghẽn đường thở từ mũi xuống họng, cũng gây ra tiếng ngáy.

Theo bác sĩ Phùng Thơm, ngủ ngáy thường gặp ở những người mắc bệnh bị tắc nghẽn mũi do viêm mũi dị ứng hay viêm xoang, polyp mũi, lệch vách ngăn mũi, đường hô hấp trên bị hẹp lại do amydal to, vòm miệng hay lưỡi gà dài.

Những người thừa cân béo phì cũng hay ngủ ngáy do tích lũy mỡ ở vùng hầu họng làm mô quanh họng hẹp lại. Nhìn bên ngoài, đó là những người thừa cân, cổ ngắn, cằm tụt về phía sau.

Ngủ ngáy là dấu hiệu của bệnh lý hoặc có thể do bẩm sinh. Ảnh: Freepik

"Đặc biệt, một số người có ngủ ngáy do lối sống hay sử dụng rượu, bia. Rượu, bia làm rối loạn hoạt động của não gây giãn các cơ và mô vùng cổ, đường hô hấp dễ bị hẹp lại trong khi ngủ, gây ngáy", bác sĩ Phùng Thơm nhấn mạnh.

Về điều trị, bác sĩ cho biết ngủ ngáy có nhiều nguyên nhân, do đó tùy trường hợp mà có thể chữa khỏi hoàn toàn hoặc hạn chế tình trạng. Một số biện pháp có thể làm giảm ngủ ngáy như giảm cân nhằm làm giảm lượng mỡ vùng họng ở người béo phì; nằm nghiêng ở người có gốc lưỡi to trượt ra sau trong khi ngủ.

Đối với trường hợp ngủ ngáy do viêm xoang hay tắc nghẽn mũi, amydal to, cần điều trị các bệnh này trước bằng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật. Nếu ngáy liên quan đến việc sử dụng rượu hoặc thuốc an thần bạn cần ngừng sử dụng những tác nhân này.

Với các trường hợp nặng, ngủ ngáy nặng có thể đi kèm hội chứng ngưng thở khi ngủ. Đây là tình trạng đường hô hấp bị hẹp lại, dẫn đến không khí không đi vào trong phổi, gây thiếu oxy máu trong lúc ngủ. Trường hợp này, người bệnh cần điều trị tích cực bằng biện pháp như: thở máy áp lực dương khi ngủ, đặt dụng cụ đẩy hàm hay mổ cắt amydal, tạo hình lại vòm họng, vòm khẩu cái...

Hiện nay, nhiều kỹ thuật chẩn đoán chính xác nguyên nhân ngủ ngáy áp dụng tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội như: nội soi tai mũi họng, đo đa ký hô hấp, giấc ngủ hiện đại. Nếu nguyên nhân do ngưng thở khi ngủ, bác sĩ khoa hô hấp sẽ điều trị cho người bệnh. Nguyên nhân do bệnh lý mũi xoang, người bệnh phải cắt amydan, tạo hình vòm khẩu cái, cắt bỏ hoặc thu nhỏ mô trong vòm miệng. Trường hợp nguyên nhân do cả hai, bác sĩ hô hấp và tai mũi họng sẽ phối hợp điều trị toàn diện cho người bệnh.

Hoài Phạm