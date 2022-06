Nên chườm lạnh ở những vị trí đau nào?

Bong gân, cứng cổ, căng cơ và đau lưng dưới là những chấn thương cần được chườm đá lạnh để nhanh hồi phục và giảm đau.

Chườm lạnh từ lâu đã được xem là giải pháp phổ biến để giúp giảm đau nhức do chấn thương, viêm... Theo các chuyên gia y tế, nhiệt độ thấp từ đá hỗ trợ rất tốt cho các chấn thương cấp tính, giúp giảm lưu lượng máu đến vùng bị tổn thương và làm chậm tốc độ viêm; đặc biệt là giảm nguy cơ sưng tấy cũng như tổn thương mô. Bên cạnh đó, cảm giác mát lạnh cũng khiến các tín hiệu về cơn đau bị chậm lại trước khi truyền đến não. Tuy nhiên, không phải chấn thương nào cũng áp dụng chườm lạnh.

Dưới đây là những vị trí đau có thể chườm lạnh.

Bong gân

Phương pháp điều trị tốt nhất cho bong gân là chườm lạnh. Cách làm này có tác dụng là dịu cơn đau, ngưng chảy máu và bớt phù nề. Sau đó, người bị thương cần kết hợp với nghỉ ngơi, băng cố định để ép khớp và nâng cao vết thương khi ngủ. Tránh băng quá chặt sẽ gây ra tình trạng đau nhức và bầm tím.

Giải pháp chườm nóng thường không được áp dụng cho bong gân vì dễ dẫn đến nguy cơ giãn mạch, khiến vết thương chảy máu nhiều và gây phù nề chân.

Chườm lạnh giúp giảm đau nhức do chấn thương, viêm... Ảnh: Emedihealth

Cứng cổ

Chứng đau cứng cổ thường xuất hiện vào buổi sáng sau khi thức giấc. Khi gặp phải tình trạng này, các chuyên gia y tế thường khuyên người bệnh nên chườm đá để giảm đau nhức và cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Ngoài ra, đá cũng có tác dụng làm tê, giảm đau tạm thời. Tuy nhiên, phương pháp điều trị này thường có hiệu quả nhất trong vòng 48 giờ đầu tiên sau khi bị thương, khi vết thương có xu hướng sưng tấy nhiều nhất.

Đau lưng dưới

Đá rất hữu hiệu để trị đau lưng trong vài ngày sau khi cơn đau đầu tiên xuất hiện. Liên tục chườm đá đến khi hết đau lưng hoặc đến gặp bác sĩ nếu cơn đau không dứt. Bạn có thể chườm đá 5 lần mỗi ngày và mỗi lần cách nhau 45 phút. Việc liên tục chườm đá khiến cho nhiệt độ dưới mô giảm xuống, giúp giảm viêm, giảm đau và làm giảm tổn thương mô.

Tuy nhiên, nếu tình trạng đau đã kéo dài quá lâu hoặc trên 6 tuần, người bệnh nên sử dụng giải pháp chườm nóng. Hơi ấm sẽ giúp lưu lượng máu tăng lên, từ đó làm thư giãn các cơ bị căng và giảm đau nhức các khớp.

Bệnh gout

Khi cơn đau và tình trạng viêm đột ngột ập đến, cảm giác mát lạnh từ đá có thể làm dịu cơn bùng phát đồng thời giúp làm dịu cơn đau. Theo một nghiên cứu từ Đại học Y New Jersey (Mỹ) cho thấy, việc dùng túi đá để chườm tại các vị trí khớp bị viêm do bệnh gout sẽ làm giảm đáng kể triệu chứng đau, phù nề và ứ nước. Ngoài ra, người bệnh ít bị các cơn gout nặng so với những người ở nhóm không chườm lạnh.

Căng cơ

Căng cơ là tình trạng cơ bắp đang bị kéo giãn quá mức và vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ. Trong một nghiên cứu, những người tham gia được yêu cầu đặt một chân trong nước đá sau khi chạy, và một chân để ngoài. Kết quả cho thấy ngâm chân trong nước đá giúp phục hồi nhanh hơn. Theo các chuyên gia y tế, người vừa bị căng cơ cần chườm đá càng sớm càng tốt. Cách làm này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm và ngăn ngừa chấn thương thêm.

Huyền My (Theo Health.com, Cleveland Clinic)