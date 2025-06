Nên bật điều hòa bao nhiêu độ khi nắng nóng?

Tôi nên bật điều hòa ở mức nhiệt thế nào là hợp lý để tránh sốc nhiệt khi nắng nóng? (Phương Anh, Hưng Yên)

Sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột từ lạnh sang nóng và ngược lại. Biểu hiện của tình trạng này là nhịp tim nhanh, đau đầu, đỏ mặt, buồn nôn, tức ngực, hoa mắt, lú lẫn, mê sảng, nặng có thể dẫn đến tử vong.

Nếu bạn vừa đi từ bên ngoài về nên chờ khoảng 10-15 phút để cơ thể ổn định nhiệt độ rồi mới vào phòng điều hòa. Bạn có thể sử dụng quạt, đứng ở nơi có gió tự nhiên để làm mát cơ thể.

Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dù thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, bạn không nên để mức nhiệt dưới 20 độ C. Sai lầm này không chỉ làm giảm tuổi thọ thiết bị, tăng chi phí tiền điện mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, viêm họng. Mức nhiệt phù hợp khi dùng điều hòa là 25-28 độ C, đồng thời sử dụng quạt để tăng độ mát, đẩy khí lạnh lan tỏa đều trong phòng.

Khi dùng điều hòa, nhiều người thường đóng cửa để hạn chế hơi lạnh thất thoát ra ngoài, tiết kiệm điện. Song ngồi trong phòng kín quá lâu làm tăng cảm giác bí bách, khó thở, ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Do đó, để không khí lưu thông, tốt cho sức khỏe, bạn nên mở cửa phòng 15-30 phút trước và sau khi dùng điều hòa.

