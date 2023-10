Nang ở gan là gì?

Tôi 37 tuổi, bác sĩ khám phát hiện nhiều nang ở gan. Bệnh này có nguy hiểm không và điều trị thế nào? (Bùi Toàn, Đà Nẵng)

Trả lời:

Nang gan là những túi chứa đầy chất lỏng, hình thành trong gan. Bệnh ít có dấu hiệu nhận biết, chỉ 5-10% số người có triệu chứng. Trường hợp nang gan lớn hoặc nằm gần bao gan phát triển lớn gây đau hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan.

Nang gan phần lớn là bẩm sinh. Hầu hết các nang gan lành tính (không gây ung thư) và vô hại, hiếm khi gây suy gan hoặc trở thành ác tính.

Thường gặp nhất là nang gan đơn thuần, xuất hiện khi sinh ra do bất thường trong hình thành phổi. Gan thận đa nang xảy ra do một số rối loạn di truyền. Trường hợp này bệnh thận tiến triển có thể gây suy thận nhưng ít gặp gây suy gan. Gan ký sinh trùng hình thành do nhiễm ký sinh trùng như sán dây nhỏ (Echinococcus) hay còn gọi là sán kim gây nang gan, ít gặp ở Việt Nam. Bệnh thường xảy ra khi tiếp xúc với ký sinh trùng này từ nước hoặc rau có chứa phân của động vật nhiễm khuẩn.

Nang gan có thể phát triển kích thước, nhưng cũng có khi không thay thay đổi kích thước trong nhiều năm. Khi nang tăng kích thước có các triệu chứng như đầy hơi và đau ở phần trên bên phải của bụng tương ứng với vùng gan.

Một số ít dẫn đến biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe như vỡ gây xuất huyết, nhiễm trùng, vàng da do nang lớn chèn vào đường mật.

Nang gan có thể gây triệu chứng đầy hơi, đau ở phần bên phải. Ảnh: Freepik

Nang gan đơn thuần thường không cần điều trị, một số ít trường hợp cần điều trị kháng sinh khi có nhiễm trùng. Nang gan lớn gây đau có thể chọc hút rồi tiêm cồn vào nang, nếu tái phát có thể phẫu thuật qua nội soi. Các nang gan nhiễm ký sinh trùng Echinococcus được điều trị bằng thuốc.

Bạn nên đi khám để đánh giá tình trạng cụ thể, từ đó có hướng điều trị phù hợp (nếu có). Bác sĩ xác định và tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp, hạn chế tối đa biến chứng. Bạn chú ý chọn thực phẩm giúp lá gan khỏe như tránh thực phẩm giàu chất béo, đường và muối, hạn chế món chiên rán, đồ ăn nhanh. Không ăn động vật có vỏ sống hoặc nấu chưa chín kỹ, ăn chế độ cân bằng các nhóm thực phẩm, tránh hoặc hạn chế uống rượu.

TS.BS Vũ Trường Khanh

Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội