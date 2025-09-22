Nam thanh niên gãy xương chân, cột sống

TP HCMDara, 19 tuổi, ngã gãy nát xương chân và cột sống, tổn thương phần mềm, được chuyển từ Campuchia sang Việt Nam điều trị.

Kết quả chụp X-quang và CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy Dara gãy nát hai xương gót chân, gãy đầu dưới hai xương cẳng chân trái (xương mác và xương chày) và gãy hai xương cùng cột sống. Phần mềm tại vị trí gãy xương bị sưng bầm và phù nề hai bàn chân, nổi nhiều bóng nước.

BS.CKI Nguyễn Văn Thạnh, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, cho biết phần mềm của người bệnh tổn thương nghiêm trọng kèm mất máu nhiều, nếu mổ ngay có thể dẫn đến nhiễm trùng, chết da và không đảm bảo an toàn cho cuộc mổ. Người bệnh được xử lý cấp cứu ban đầu, tạm thời giữ cố định chân, cột sống và điều trị nội khoa để giảm đau, kháng viêm, truyền máu và chăm sóc vết thương. Sau 10 ngày, các bóng nước khô xẹp, tình trạng phù nề cải thiện, người bệnh được phẫu thuật kết hợp xương.

Bác sĩ Thạnh (giữa) thực hiện kết hợp xương cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp chọn kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, giảm tổn thương mô mềm và thúc đẩy xương lành nhanh hơn. Bác sĩ mở các đường mổ nhỏ khoảng 1-3 cm, đưa dụng cụ cố định (nẹp) vào vị trí gãy ở xương chày và xương mác, sau đó bắt vít cố định lại. Tất cả thao tác được thực hiện dưới sự giám sát của hệ thống chụp C-Arm, đảm bảo độ chính xác cao.

Với xương gót chân bị gãy nát phức tạp, mất xương nhiều, bác sĩ mổ mở để nắn chỉnh và ghép xương, từ đó tái tạo hình dáng và chức năng cơ học của gót chân, đảm bảo khả năng vận động trong tương lai. Đường mổ ngoài mở rộng cho phép bác sĩ quan sát rõ ràng và tiếp cận ổ gãy dễ dàng. Tuy nhiên, phương pháp này có nguy cơ làm tổn thương mô mềm và chết da, đòi hỏi bác sĩ phải thực hiện các thao tác tỉ mỉ và chính xác.

Trong 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã sử dụng 39 vít, 4 nẹp và rất nhiều xương nhân tạo cho người bệnh. Tình trạng gãy xương cùng chưa ảnh hưởng chức năng và không có dấu hiệu chèn ép thần kinh nên người bệnh được điều trị bảo tồn và theo dõi.

Phim chụp gót chân của Dara trước (trái) và sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một tuần sau phẫu thuật, vết mổ và những tổn thương mô mềm của Dara phục hồi tốt, khô. Bác sĩ Thạnh tiên lượng người bệnh có thể bắt đầu tập đi sau 6-8 tuần và xương lành hoàn toàn sau 6-12 tháng. Sau khi phục hồi, Dara có thể sinh hoạt và chơi các môn thể thao nhẹ.

Bác sĩ Thạnh lưu ý người trẻ không nên chủ quan bởi cú ngã có thể gây đa chấn thương, không chỉ với người cao tuổi. Trong sinh hoạt hàng ngày cần đảm bảo an toàn, khi xảy ra sự cố, nên đến bệnh viện khám ngay để kịp thời điều trị, tránh các biến chứng đáng tiếc.

Phi Hồng

*Tên người bệnh đã được thay đổi