Nam thanh niên bị cổ trướng do tăng bạch cầu ái toan

TP HCMAnh Hoàng, 30 tuổi, đau bụng, sốt, tiêu chảy sau ba ngày ăn hải sản, bác sĩ phát hiện cổ trướng do tăng bạch cầu ái toan.

Cổ trướng do tăng bạch cầu ái toan là tình trạng dịch tích tụ trong ổ bụng, chứa nhiều bạch cầu ái toan - tế bào miễn dịch liên quan phản ứng dị ứng. Tình trạng này có thể xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mức với protein trong thức ăn như hải sản.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Hoài Phương, khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết khi bạch cầu ái toan khu trú ở niêm mạc, người bệnh thường đau bụng, tiêu chảy, nếu xâm nhập đến lớp thanh mạc, chúng có thể gây viêm và cổ trướng như trường hợp anh Hoàng. Đây là bệnh ít gặp bởi cổ trướng thường liên quan xơ gan, suy tim, lao màng bụng hoặc ung thư.

Không chỉ tăng bạch cầu ái toan và tăng men gan, xét nghiệm còn cho thấy anh còn có những bất thường tự miễn, đái tháo đường type 2 nặng không kiểm soát làm nhiễm toan máu, viêm gan siêu vi B hoạt động với nồng độ cao. "Ăn hải sản có thể là yếu tố khởi phát cổ trướng do tăng bạch cầu ái toan ở người có cơ địa nhạy cảm như anh Hoàng", bác sĩ Phương nói.

Bác sĩ Ngân đang khám cho anh Hoàng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh Hoàng được chỉ định dùng thuốc kháng virus để kiểm soát viêm gan B mạn, phòng nguy cơ bùng phát virus khi dùng thuốc ức chế miễn dịch, đồng thời ổn định đường huyết. Sau một tuần, người bệnh được dùng corticosteroid đường uống để kiểm soát viêm, giảm cổ trướng và thâm nhiễm bạch cầu ái toan.

ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, giải thích người mắc viêm gan B mạn tính như anh Hoàng, nếu điều trị ức chế miễn dịch corticosteroid cùng lúc có thể làm tăng nguy cơ tái hoạt động của virus. Vì vậy, bệnh nhân cần được dùng thuốc kháng virus sớm và thuốc có hoạt lực mạnh tránh bùng phát viêm gan. Dùng corticosteroid liều cao cũng có thể khiến kiểm soát tiểu đường khó khăn hơn.

Sau 14 ngày điều trị, tình trạng anh Hoàng cải thiện rõ, lượng dịch cổ trướng giảm đáng kể. Sau ba tuần, số lượng bạch cầu ái toan trở về bình thường. Người bệnh được theo dõi ngoại trú, giảm dần liều corticosteroid và tiếp tục điều trị viêm gan B, đái tháo đường.

Nếu không được điều trị kịp thời, cổ trướng do tăng bạch cầu ái toan có thể khiến dịch ổ bụng tích tụ nhiều hơn, gây chướng bụng, khó thở và tăng nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương các cơ quan như ruột, gan, tim. Bác sĩ Ngân khuyến cáo, khi có dấu hiệu đau bụng kéo dài, chướng bụng hoặc bụng to bất thường, người bệnh cần đi khám để được chẩn đoán.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi