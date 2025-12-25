Nấm mốc trắng có gây bệnh hô hấp không?

Miền Bắc bắt đầu nồm ẩm. Độ ẩm cao tạo điều kiện cho nấm mốc trắng phát triển trong nhà có gây bệnh hô hấp không, nên phòng bệnh thế nào? (Nguyễn Quyên, 40 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Trong những ngày nồm ẩm kéo dài, tường, trần nhà hoặc các vật dụng xuất hiện lớp trắng mờ như lông tơ hoặc bột mịn. Đây là nấm mốc trắng phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt. Không ít người nhầm hiện tượng này với kết tinh muối trên bề mặt tường nên không xử lý khiến nấm mốc tồn tại lâu dài và lan rộng.

Không phải tất cả nấm mốc đều vô hại. Một số chủng nấm mốc trắng có khả năng giải phóng độc tố và bào tử vào không khí, từ đó gây kích ứng đường thở và gia tăng nguy cơ mắc hoặc tái phát bệnh hô hấp. Các bào tử nấm mốc trắng có kích thước nhỏ, dễ lơ lửng trong không khí và xâm nhập vào đường hô hấp thông qua hít thở. Khi tiếp xúc thường xuyên, niêm mạc đường thở bị kích thích liên tục, dẫn đến ho kéo dài, nghẹt mũi, khò khè hoặc khó thở. Những triệu chứng này có thể không rầm rộ ngay từ đầu nhưng thường tái diễn nhiều lần, nhất là trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Nấm mốc trắng là một trong những yếu tố môi trường dễ làm trầm trọng các bệnh hô hấp mạn tính, trong đó có hen suyễn. Người bệnh hít phải bào tử nấm mốc có thể kích hoạt phản ứng viêm đường thở, khiến cơn hen xuất hiện với tần suất nhiều và mức độ nặng hơn. Họ cảm thấy tức ngực, khó thở, thở khò khè, phải sử dụng thuốc cắt cơn thường xuyên hơn để kiểm soát triệu chứng.

Nấm mốc trắng còn góp phần làm tăng nguy cơ tái phát viêm phế quản, nhất là ở người có tiền sử bệnh đường hô hấp mạn tính. Khi bào tử nấm mốc xâm nhập vào phế quản, tình trạng viêm dễ bị kích thích trở lại khiến người bệnh ho nhiều, tăng tiết đờm, cảm giác nặng ngực kéo dài. Các đợt viêm có xu hướng xuất hiện dày hơn và thời gian hồi phục cũng lâu hơn so với khi người bệnh sống trong môi trường khô ráo, thông thoáng. Vì vậy, giữ nhà cửa khô ráo, thông thoáng và xử lý sớm nấm mốc là biện pháp quan trọng bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ tái phát bệnh hô hấp.

Những người bị ho kéo dài, khó thở, khò khè hoặc xuất hiện các triệu chứng hô hấp tái diễn bất thường nên đi khám để được chẩn đoán, điều trị phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngân

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội