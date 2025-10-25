Nam giới đã cắt tuyến giáp khó có con không?

Tôi vừa được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp do ung thư nhưng mong muốn có con sớm. Cắt tuyến giáp có ảnh hưởng đến sinh lý nam giới và khả năng sinh sản hay không? (Võ Tuấn, 30 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Tuyến giáp là cơ quan nhỏ nằm ở cổ nhưng giữ vai trò quan trọng, giúp sản xuất hormone điều hòa trao đổi chất, năng lượng và một phần chức năng sinh sản. Khi một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp bị cắt bỏ, lượng hormone này giảm, dẫn đến suy giáp nếu không được bổ sung hormone kịp thời.

Bạn đã cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp, cần điều trị thay thế vì cơ thể không còn khả năng sản sinh ra hormone giáp. Phương pháp điều trị chính trong hầu hết trường hợp suy giáp sau phẫu thuật là sử dụng hormone giáp. Người bệnh cần được bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên sau phẫu thuật để điều chỉnh lượng hormone giáp phù hợp.

Chẩn đoán suy giáp sau phẫu thuật chỉ cần thông qua các xét nghiệm máu. Bác sĩ đo nồng độ hormone kích thích tuyến giáp và thyroxine trong máu định kỳ sau phẫu thuật để bổ sung hormone tuyến giáp và điều chỉnh liều lượng kịp thời. Người bệnh cần bác sĩ chuyên khoa Nội Tiết - Đái tháo đường khám và điều chỉnh liều thuốc phù hợp, không nên tự sử dụng vì lượng ít có thể gây suy giáp, còn ngược lại quá nhiều dẫn đến cường giáp.

Một ca phẫu thuật cắt tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phẫu thuật cắt tuyến giáp không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tuy nhiên có thể ảnh hưởng đến sinh lý và sức khỏe sinh sản do thay đổi hormone.

Ở nam giới, cơ quan này gián tiếp tác động đến testosterone, loại hormone quyết định nhiều đến ham muốn, khả năng tình dục. Nam giới thiếu hụt testosterone có thể giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương. Rối loạn hormone cũng ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh, làm giảm số lượng và chất lượng, gây khó khăn trong thụ thai. Nếu bạn tuân thủ uống thuốc đều đặn để nồng độ hormone ổn định, các chức năng sinh lý sẽ trở lại bình thường và khả năng sinh sản được duy trì.

Bạn cũng cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng từ thực phẩm lành mạnh, đảm bảo đủ iốt, nhưng cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng iốt phù hợp với tình trạng. Tránh các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, kiểm soát căng thẳng, giảm stress.

ThS.BS.CKI Võ Đình Bảo Văn

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7