Nấm 'ăn' một lá phổi của người đàn ông

TP HCMAnh Đồng, 39 tuổi, ho ra máu, suy hô hấp, bác sĩ phát hiện ổ nấm "ăn" vào mạch máu phổi, phải cắt một bên phổi, cân bằng áp suất lồng ngực.

Anh Đồng có tiền sử lao phổi 8 năm, gần đây ho ra máu lượng lớn (khoảng 100-200 ml mỗi lần), khó thở, tức ngực, mệt mỏi, thể trạng suy kiệt. Ảnh chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy anh Đồng mắc u nấm phổi, di chứng sau lao phổi. Nấm xâm lấn phá hủy hoàn toàn phổi trái, tạo thành hốc chứa đầy dịch mủ. Phần phổi tổn thương biến chứng bám chặt vào các cơ quan trọng yếu như tim, quai động mạch chủ và thành ngực.

"Nấm ăn vào mạch máu phổi như rêu bám gây chảy máu không ngừng", PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, nói. Anh Đồng từng được bơm tắc (kỹ thuật bịt lỗ thủng mạch máu từ bên trong) nhiều lần nhưng máu vẫn chảy, tràn vào khí quản dẫn đến ho ra máu, lan sang cả bên phổi lành gây suy hô hấp. Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cho anh Đồng. Trước mổ, người bệnh được truyền đạm, tiếp máu liên tục giúp nâng cao thể trạng kết hợp khám hô hấp thường xuyên.

Êkíp bóc tách từng lớp da, cơ thành ngực, xương, lớp màng phổi... để tiếp cận tổn thương và hạn chế tối đa mất máu cho người bệnh vốn đã thiếu máu trầm trọng. Sau đó, êkíp cắt toàn bộ phổi trái đã xơ hóa, rửa sạch mủ và thực hiện cầm máu, khâu lồng ngực. Nấm còn "ăn" thủng cơ hoành, các bác sĩ phải khâu phục hồi cho người bệnh.

Phó giáo sư Vĩnh (bên phải) phẫu thuật cắt một bên phổi bị nấm ăn thủng hoàn toàn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo phó giáo sư Vĩnh, sau mổ, thách thức lớn nhất chính là giữ ổn định cho khoang ngực, bởi khi mất một bên phổi, áp suất thay đổi đột ngột có thể khiến tim, trung thất bị xô lệch, xoắn vặn mạch máu gây tử vong tức thì. Để giải quyết khoảng trống sau khi cắt phổi, êkíp bơm khoảng hai lít dung dịch vào để thay thế phần phổi đã mất, giữ cho trung thất và tim không bị xô lệch. Lượng dịch này được thay thế hàng ngày để tránh nhiễm trùng cũng như rửa sạch mủ tồn dư.

"Chúng tôi cân chỉnh từng centimet lượng dịch mỗi ngày để cơ thể người bệnh thích nghi dần", phó giáo sư Vĩnh cho biết, thêm rằng khi thành ngực đã ổn định và các cơ quan nội tạng tương thích với trạng thái mới, hệ thống dẫn lưu sẽ được rút bỏ.

Sau 10 ngày chăm sóc đặc biệt, sức khỏe anh Đồng dần ổn định, dịch phổi trong, được rút ống dẫn lưu còn lại, xuất viện.

Bệnh nấm phổi do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra trên nền người bệnh từng bị lao. Để phòng ngừa lao và u nấm phổi, bác sĩ khuyến cáo mỗi người sống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, giữ nhà cửa thông thoáng, đeo khẩu trang ở nơi đông người hay ô nhiễm... Người bệnh có tiền sử mắc lao, giãn phế quản hoặc hệ miễn dịch suy yếu cần khám sức khỏe tổng quát và kiểm tra phổi định kỳ để kịp thời phát hiện, điều trị sớm.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi