Mổ ruột thừa cho bé gái bị đảo ngược phủ tạng

TP HCMBé gái 5 tuổi bị viêm ruột thừa, các cơ quan trong cơ thể bị đảo ngược, bác sĩ điều trị thành công bằng cách mổ nội soi nghịch đảo.

"Đây là trường hợp viêm ruột thừa trên nền bệnh nhi đảo ngược phủ tạng đầu tiên mà chúng tôi tiếp nhận", BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nói. Đảo ngược phủ tạng là bệnh lý bẩm sinh, tỷ lệ gặp 1/10.000 người, xảy ra khi các cơ quan trong cơ thể đều nằm ngược lại so với vị trí cấu trúc giải phẫu bình thường.

Trước đó, bé bị đau ruột thừa quanh rốn rồi lan xuống vùng hố chậu trái, kèm sốt nhẹ, biếng ăn. Bác sĩ Vũ cho biết thông thường ruột thừa nằm ở hố chậu phải, song bé bị đau ở trái nên khó nhận biết.

Kết quả siêu âm cho thấy các cơ quan trong cơ thể bị đảo ngược, tim nằm bên phải, gan nằm bên trái, dạ dày nằm bên phải, ruột thừa nằm ở bên trái và đang viêm. Bé được chỉ định phẫu thuật khẩn để ngăn ngừa tình trạng ruột thừa viêm nhiều hơn dẫn đến vỡ, gây ra biến chứng viêm phúc mạc (tình trạng nhiễm trùng khắp ổ bụng).

Bệnh nhi bị đảo ngược phủ tạng nên máy nội soi đều phải sắp xếp ngược lại so với thông thường. Vị trí ruột thừa nằm bên trái nên tư thế phẫu thuật viên và vị trí đặt dụng cụ nội soi bị nghịch đảo như "soi gương". Sau một tiếng, ca mổ thành công, ruột thừa được cắt bỏ, gốc ruột thừa được khâu lại. Sau một ngày bé có thể ăn uống, đi lại được và xuất viện sau 3 ngày.

Bác sĩ Vũ (giữa) phẫu thuật đảo ngược cho bé Hương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyên nhân của đảo ngược phủ tạng thường liên quan đến di truyền gene lặn ít gặp. Khoảng 5-10% bệnh nhân có dị tật tim bẩm sinh, còn lại có cuộc sống hoàn toàn bình thường. Bệnh thường được phát hiện tình cờ khi đi khám sức khỏe hoặc điều trị bệnh lý. Tình trạng này được chia thành đảo ngược phủ tạng toàn phần, bán phần và đảo ngược phủ tạng kết hợp bất thường khác.

Phẫu thuật trên những bệnh nhân có sự thay đổi về giải phẫu sẽ có nhiều nguy cơ. Các bác sĩ phải khám và đánh giá trước trong và sau mổ kỹ. Nếu trẻ bị đảo ngược phủ tạng, khi khám hoặc cấp cứu, cần thông tin với bác sĩ ngay từ đầu để tránh chẩn đoán nhầm, lên kế hoạch điều trị phù hợp.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi