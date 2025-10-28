Mổ nội soi đoạn nhũ, tái tạo ngực chữa ung thư vú

TP HCMChị Ngân, 42 tuổi, ung thư vú bên phải, được phẫu thuật nội soi sinh thiết hạch gác cửa và đoạn nhũ, tái tạo ngực tức thì.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u ở ngực phải bệnh nhân tăng kích thước so với lần khám 6 tháng trước, BIRADS mức 4A. Tình trạng này cho thấy tổn thương tăng cấp độ, dấu hiệu nghi ngờ ung thư, kết quả sinh thiết bằng kim nhỏ xác định tổn thương dạng nhú. Theo bác sĩ Tấn, tổn thương này thường lành tính nhưng tiềm ẩn nguy cơ ung thư, chỉ định mổ lấy trọn khối u để kiểm tra chính xác bản chất khối u.

Người bệnh được phẫu thuật nội soi thay vì mổ hở như thông thường. Bác sĩ rạch đường nhỏ ở vị trí kín đáo vừa đủ để sinh thiết hạch gác cửa và cắt tuyến vú. Kỹ thuật này giúp giấu sẹo, giảm đau, hạn chế tổn thương mô và rút ngắn thời gian hồi phục đồng thời vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Sau khi cắt toàn bộ tuyến vú, bệnh nhân được tái tạo ngực bằng túi độn giúp giữ hình thể tự nhiên sau mổ. Bệnh nhân không cần truyền máu, được đặt ống dẫn lưu trong một tuần, sau mổ ăn uống sinh hoạt bình thường và tiếp tục điều trị nội tiết. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến vú độ một, dạng lòng ống A, tiên lượng tốt.

Bác sĩ Tấn cùng êkíp mổ nội soi cắt tuyến vú bên phải cho bệnh nhân Ngân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau phẫu thuật, chị Ngân tái khám định kỳ nhằm theo dõi ngực phải và tầm soát ngực trái để phát hiện sớm bất thường.

Bác sĩ Tấn cho biết ung thư vú phát hiện giai đoạn đầu như chị Ngân thường có kết quả điều trị hiệu quả, ít biến chứng. Người bệnh giữ được dáng ngực tự nhiên và có thể trở lại sinh hoạt bình thường chỉ sau một tuần. Ung thư vú giai đoạn sớm thường liên quan đến hormone estrogen. Do đó, điều trị nội tiết giúp giảm tác động của hormone này, ngăn ngừa tế bào ung thư tái phát hoặc xuất hiện ở ngực đối bên, nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Chị Ngân tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ sau 7 ngày phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Việt Nam, ung thư vú đứng hàng đầu trong các bệnh ung thư ở phụ nữ, với khoảng 24.000 ca mỗi năm (Globocan 2022). Nên duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, hạn chế rượu bia, thuốc lá, ăn nhiều rau xanh, trái cây, giảm thực phẩm chế biến sẵn để giảm nguy cơ ung thư vú. Đồng thời, đi khám ngay khi phát hiện bất thường ở vú như khối cứng, chảy dịch hay thay đổi da. Phụ nữ trên 40 tuổi nên tự khám ngực hàng tháng và tầm soát định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi