Tái tạo ngực sau ba năm đoạn nhũ chữa ung thư vú

Chị Hạnh, 40 tuổi, ba năm trước được đoạn nhũ trái điều trị ung thư vú, nay từ Đài Loan về Việt Nam phẫu thuật tái tạo ngực.

Chị Hạnh mắc ung thư vú từ năm 2023, được phẫu thuật đoạn nhũ trái và xạ trị. Cuối năm ngoái, bác sĩ tái tạo ngực cho chị bằng cách bơm mỡ nhưng thất bại do mô mỡ được hút từ vùng bụng đưa lên ngực không tự nuôi sống được.

Lần này chị Hạnh về nước đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, ghi nhận ngực chị Hạnh không có tế bào ung thư, chỉ định tái tạo vú bằng vạt da cơ lưng rộng kết hợp túi độn, tức là chuyển vạt da và cơ từ lưng bệnh nhân ra phía trước và đặt thêm túi ngực bên dưới để tái tạo ngực. Đồng thời chị Hạnh được đặt thêm túi ngực nhỏ phía bên kia để hai bên bằng nhau và thể tích như mong muốn.

Hai chỉ định này được thực hiện trong cùng một cuộc mổ. Chị Hạnh từng xạ trị chữa ung thư nên da ngực bị mỏng và xơ dính, êkíp phẫu thuật phải bỏ nhiều. Vùng da thừa ở lưng dự kiến dùng để tái tạo ngực rất ít do bệnh nhân gầy gò, bác sĩ Tấn phải tính toán cắt lượng da sao cho vừa đủ để che túi ngực nhưng không quá nhiều khiến cho khuyết mất da ở lưng quá lớn không khép lại được.

Tái khám một tuần sau phẫu thuật, ngực của chị Hạnh hồi phục với dáng vẻ tự nhiên.

Êkíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật tái tạo ngực cho chị Hạnh. Ảnh: Thanh Luận

Bác sĩ Tấn cho biết tái tạo vú là quy trình phức tạp, thường được thực hiện bởi bác sĩ phẫu thuật ung thư và tạo hình tại thời điểm cắt bỏ ngực (tái tạo tức thì). Một số trường hợp được thực hiện sau khi chấm dứt điều trị (tái tạo trì hoãn) như chị Hạnh. Tái tạo tức thì cho kết quả thẩm mỹ tốt hơn, nhất là sau đoạn nhũ tiết kiệm da vì giữ được khuôn ngực như ban đầu. Tuy nhiên, tái tạo trì hoãn cũng có những ưu điểm riêng như mức độ hài lòng cao do sau một thời gian cắt bỏ một bên ngực, bệnh nhân dễ chấp nhận một bộ ngực mới hơn dù không hoàn hảo.

Phẫu thuật tái tạo ngực thường được chỉ định sau khi cắt vú do ung thư, chấn thương, lão hóa, giúp người bệnh xóa bỏ mặc cảm bệnh tật, tự ti về ngoại hình. Song phương pháp này cũng tiềm ẩn một số rủi ro như nhiễm trùng, tắc mạch ghép, thoát vị thành bụng, đọng dịch, hoại tử vạt... Người bệnh nên chọn phẫu thuật tại cơ sở y tế uy tín để tăng hiệu quả điều trị, tránh biến chứng.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi.