Bỏ thuốc lá bao lâu giúp giảm nguy cơ ung thư?

Tôi hút thuốc lá 10 năm, cai được 5 năm. Thời gian cai thuốc này có giúp giảm nguy cơ mắc ung thư không? (Đình Trọng, 40 tuổi)

Trả lời:

Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có hơn 70 chất gây ung thư như benzen, formaldehyde, nitrosamine... Các chất này xâm nhập cơ thể từ phổi, gây viêm mạn tính, suy giảm miễn dịch, tổn thương DNA, từ đó hình thành ung thư.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của WHO (IARC) xác định ít nhất 20 loại ung thư liên quan đến thuốc lá gồm khoang miệng, vòm họng, thực quản, dạ dày, đại tràng, trực tràng, gan, đường mật, tụy, xoang mũi, thanh quản, phổi...

Bạn đã cai thuốc lá trong 5 năm qua, đây là điều tích cực giúp giảm nguy cơ ung thư và các bệnh lý hô hấp, tim mạch khác. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, sau 5 năm bỏ thuốc lá, nguy cơ mắc ung thư miệng, họng và thanh quản có thể giảm một nửa. Các mô tổn thương ở phổi do khói thuốc bắt đầu lành lại, tình trạng viêm mạn tính giảm. Nếu bỏ hút thuốc trên 10 năm, nguy cơ ung thư phổi có thể giảm 50%. Nguy cơ mắc ung thư thực quản, bàng quang và thận cũng giảm tỷ lệ thuận với thời gian bỏ hút thuốc.

Sau 20 năm cai thuốc lá, nguy cơ mắc một số loại ung thư như miệng, họng, thanh quản, tuyến tụy giảm gần bằng những người chưa từng hút thuốc.

Phẫu thuật ung thư thực quản cho người hút thuốc lá lâu năm. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bỏ thuốc lá càng sớm, nhất là khi còn trẻ trước 40 tuổi như bạn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm khác như tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

Bên cạnh bỏ hút thuốc, bạn nên duy trì lối sống, chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, giảm căng thẳng, tránh tiếp xúc với các chất độc hại để góp phần ngăn ngừa ung thư cũng như các bệnh lý nguy hiểm khác.

ThS.BS Vương Ngọc Dương

Phó khoa Xạ trị

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội