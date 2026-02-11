Mổ nội soi cắt ruột thừa bé trai

TP HCMTony, 12 tuổi, đau và căng chướng bụng, bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và mổ nội soi.

Ban đầu bé đau quanh rốn sau đó lan xuống hố chậu phải, tiêu lỏng, tiểu buốt, mệt mỏi và chán ăn. Hai ngày sau bé đau nặng hơn, xét nghiệm máu ghi nhận chỉ số nhiễm trùng tăng. Siêu âm bụng cho thấy ruột thừa vùng hố chậu phải dày, tăng tưới máu, chẩn đoán viêm ruột thừa cấp cần phẫu thuật ngay.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy nội soi có độ phân giải cao, BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm, làm sạch ổ bụng bệnh nhi trong 60 phút.

Bác sĩ Trọng (giữa) và êkíp mổ nội soi cắt ruột thừa cho Tony. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ca mổ ít xâm lấn giúp bé hồi phục nhanh, ăn cháo, uống sữa, vận động nhẹ và xuất viện sau hai ngày.

Theo ThS.BS Lâm Thiên Kim, khoa Ngoại Nhi, trước đây viêm ruột thừa cấp ở trẻ chủ yếu được điều trị bằng phương pháp mổ hở. Hiện, phẫu thuật nội soi được áp dụng rộng rãi nhờ ưu điểm ít xâm lấn, vết mổ nhỏ, bệnh nhi ít đau, giảm nguy cơ nhiễm trùng, hồi phục nhanh. Với phương pháp này, các thiết bị nội soi được đưa vào ổ bụng qua những đường rạch nhỏ, kích thước khoảng 0,5-1 cm, giúp bác sĩ xác định, cắt bỏ ruột thừa viêm, hạn chế sẹo sau phẫu thuật.

Bác sĩ Thiên Kim khám cho Tony trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm ruột thừa ở trẻ có thể khởi phát với những triệu chứng không điển hình như đau bụng, tiểu rắt, rối loạn tiêu hóa, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiết niệu hoặc tiêu hóa. Bác sĩ Trọng khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm khi đau bụng tăng dần, sốt, nôn ói, bụng căng tức.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi