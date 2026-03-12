Mờ mắt do biến chứng tiểu đường

TP HCMChị Lý, 38 tuổi, mắt đau mỏi, mờ nhòe, bác sĩ chẩn đoán thoái hóa điểm vàng nặng do biến chứng tiểu đường.

Chị Lý mắc tiểu đường thai kỳ 10 năm trước, sau sinh sức khỏe ổn định nên không đi khám. Gần đây mắt mờ, chị tưởng cận do thiếu chất, uống vitamin và nhỏ nước mắt nhân tạo song thị lực không cải thiện.

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán chị Lý bị thoái hóa điểm vàng (hoàng điểm - khu vực ở trung tâm võng mạc) nghiêm trọng ở cả hai mắt. Mô ở vùng điểm vàng mỏng, có cặn trong võng mạc. Các mạch máu trong võng mạc bị vỡ, làm máu và dịch rò rỉ gây phù hoàng điểm. Chị Lý được bác sĩ chỉ định dùng thuốc uống kết hợp tiêm thuốc nội nhãn hai lần, mỗi lần cách nhau một tháng.

Bác sĩ Huy Tùng kiểm tra mắt cho chị Lý. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Lý khám nội tiết do thường xuyên mệt mỏi, khát nước, sụt cân nhanh, nghi ngờ biến chứng tiểu đường. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số đường huyết HbA1c cao 7.5% (bình thường dưới 5.7%), chỉ số đường huyết đo lúc đói tăng gần gấp đôi, trong khi bình thường khoảng 126 mg/dL.

BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, chẩn đoán chị Lý mắc tiểu đường type 2 nhưng không kiểm soát đường huyết tốt dẫn đến biến chứng thoái hóa điểm vàng tiểu đường. Lượng đường trong máu biến động làm áp lực thẩm thấu trong mắt không ổn định, buộc mắt phải điều tiết liên tục. Tình trạng này khiến thị lực của bệnh nhân suy giảm tạm thời, lâu dần có thể dẫn đến mù lòa.

Bác sĩ Duy tư vấn điều trị tiểu đường cho chị Lý. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Duy, người bệnh tiểu đường không kiểm soát đường huyết có thể gặp nhiều vấn đề về mắt như mờ mắt, nhức mắt, cảm thấy khô rát ở mắt. Tuy nhiên, tình trạng này có thể được kiểm soát nếu người bệnh đi kiểm tra mắt thường xuyên, duy trì đường huyết, lipid máu ổn định.

Chị Lý được điều trị để ổn định đường huyết, phòng ngừa những tổn thương lâu dài hơn đến thị lực và các cơ quan khác trong cơ thể. Ngoài uống thuốc hàng ngày, chị cần tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Duy cho biết phụ nữ mắc tiểu đường thai kỳ nhưng chủ quan không theo dõi, không điều trị dẫn đến tiểu đường type 2 như chị Lý khá phổ biến. Ngoài biến chứng về mắt, các biến chứng tiểu đường thường gặp khác có thể xảy ra như tê bì chân tay, mất cảm giác bàn chân dẫn đến những tổn thương vĩnh viễn như cắt cụt ngón chân, một phần hoặc toàn bộ bàn chân, cẳng chân...

Nếu được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ, phụ nữ nên kiểm soát đường huyết tốt ngay sau sinh để tránh gây tổn thương đến mạch máu, tái khám thường xuyên giúp kiểm soát bệnh. Nên có chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục để giữ huyết áp, cholesterol ở mức an toàn. Khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường, điều trị sớm tránh biến chứng nguy hiểm.

Bạch Dương