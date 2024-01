Mổ kết hợp xương cho cụ bà 95 tuổi

TP HCMBà Hà, 95 tuổi, bị gãy liên mấu chuyển xương đùi, mắc bệnh tim, được bác sĩ mổ kết hợp xương bằng đinh nội tủy để khôi phục vận động.

Trước đó, bà Hà ngã, đau vùng khớp háng chân trái, không thể đi lại, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Ngày 23/1, ThS.BS Hồ Đức Lộc, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, cho biết bà bị gãy liên mấu chuyển xương đùi. Đây là tình trạng gãy xương ngoài bao khớp, thường xảy ra ở người cao tuổi, nguyên nhân chủ yếu do té ngã.

Bệnh nhân còn bị nhiễm trùng đường tiểu, tăng huyết áp do tuổi cao, bệnh tim mạch... gây khó khăn trong điều trị. Bác sĩ Lộc nhận định, ở trường hợp của bà Hà, do có bệnh tim, nguy cơ tử vong trong quá trình phẫu thuật lên đến 15%. Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ thực hiện kết hợp xương bằng đinh nội tủy đầu trên xương đùi, rút ngắn tối đa thời gian phẫu thuật.

Theo bác sĩ Lộc, đây là phương pháp ít xâm lấn, đường mổ nhỏ nên người bệnh ít đau, giảm mất máu, tránh được các biến chứng tim mạch. Ngoài ra, ổ gãy được kết hợp vững vàng giúp người bệnh nhanh chóng vận động trở lại, giảm nguy cơ biến chứng do nằm lâu.

Bác sĩ Lộc (thứ ba từ trái sang) trong một ca phẫu thuật. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Trước khi phẫu thuật, bác sĩ Lộc sử dụng phần mềm chuyên dụng Traumacad để đo đạc lòng tủy và chiều dài của xương đùi người bệnh. Từ đó tính toán và chọn đinh tủy có kích thước phù hợp.

Dưới sự dẫn đường của hệ thống máy định vị C-arm (hệ thống chụp X-quang liên tục trong lúc mổ), ổ gãy nhanh chóng được tìm thấy. Bác sĩ luồn đinh vào ống tủy nắn chỉnh và cố định ổ gãy. Cuộc mổ kết thúc sau 30 phút, bằng nửa thời gian so với những ca kết hợp xương do gãy liên mấu chuyển khác.

Chị Lan Anh, cháu bà Hà, cho biết sau mổ người bệnh giảm đau nhiều, ăn uống tốt, tinh thần vui vẻ. Ba ngày sau bà có thể tự ngồi dậy, vận động nhẹ nhàng, được xuất viện.

Người bệnh và gia đình chuẩn bị xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Gãy liên mấu chuyển xương đùi là chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động và có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Gãy liên mấu chuyển xương đùi không dẫn đến tử vong nhưng làm người bệnh đau nhiều, hạn chế vận động. Người cao tuổi nằm một chỗ trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu, viêm phổi, loét tì đè..., có thể đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Lộc, chấn thương này có thể phòng ngừa bằng cách kiểm tra chất lượng xương định kỳ để kịp thời cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho xương chắc khỏe hơn.

Tập thể dục thường xuyên cũng làm chậm quá trình mất xương và tăng cường sức mạnh cơ bắp, giữ thăng bằng tốt hơn. Một số bộ môn có thể tham khảo như đi bộ, bơi lội, khiêu vũ, yoga...

Gia đình có người cao tuổi có thể lắp đặt thanh vịn ở nơi dễ xảy ra té ngã như nhà vệ sinh, cầu thang; sắp xếp đồ vật gọn gàng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương.

Phi Hồng