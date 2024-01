Mẹo tránh tăng cholesterol trong kỳ nghỉ

Hạn chế thịt đỏ, uống rượu bia vừa phải, giảm căng thẳng giúp giữ cholesterol ở mức an toàn trong những ngày nghỉ.

Ăn thực phẩm không lành mạnh cùng thói quen lười vận động, căng thẳng trong những ngày lễ có thể tác động tiêu cực đến mức cholesterol. Dưới đây là một số mẹo kiểm soát cholesterol trong thời điểm này.

Uống rượu bia vừa phải

Rượu bia chứa nhiều năng lượng, các chất chuyển hóa gây hại cho cơ thể, có nguy cơ dẫn đến nhiều bệnh như tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ, thừa cân, suy thận... Rượu bia cũng làm tăng chất béo trung tính (triglyceride) và cholesterol xấu (LDL). Từ đó đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch, dẫn đến thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim.

Người bệnh cholesterol cao nên tránh rượu bia hoặc uống ở mức cho phép. Nam giới không nên uống quá hai ly, với phụ nữ tối đa là một ly rượu mỗi ngày. Mức khuyến cáo các đồ uống khác khoảng 340 ml bia, 142 ml rượu vang hoặc 43 ml rượu mạnh chưng cất khoảng 80 độ. Bác sĩ có thể tư vấn cho người bệnh cách kiểm soát chỉ số sức khỏe an toàn trong dịp lễ.

Ăn thêm chất xơ

Chất xơ có hai loại gồm hòa tan và không hòa tan. Cả hai đều tốt cho sức khỏe tim mạch nhưng chất xơ hòa tan còn giúp giảm mức LDL. Loại chất xơ này thường có trong yến mạch, trái cây (táo, lê), đậu đen, đậu lăng, khoai lang, cải brussel.

Người cao tuổi ăn trái cây giàu chất xơ hòa tan góp phần giảm cholesterol xấu. Ảnh: Freepik

Ăn ít thịt

Người có mức LDL cao không nên nạp quá 6% tổng lượng calo hàng ngày từ chất béo bão hòa.Thịt bò, bê, lợn, cừu và các sản phẩm từ sữa nguyên chất béo như bơ, kem, sữa, phô mai thường chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol cao hơn so với thực phẩm thực vật. Chúng có thể làm tăng cholesterol LDL, góp phần tăng tổng chỉ số mỡ máu.

Cắt giảm chất béo từ thịt; chọn sữa ít béo; ưu tiên các loại cá chứa nhiều omega-3 tốt cho tim như cá hồi, cá mòi, cá trích đều là nguồn protein lành mạnh thay thế thịt đỏ. Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp giảm mức cholesterol.

Ăn uống có kiểm soát

Thực phẩm giàu chất béo và cholesterol cao thường có trong mâm cỗ, bữa tiệc ngày lễ. Chúng đều góp phần tăng cholesterol trong máu. Trong khi đó thực phẩm giàu chất xơ là lựa chọn lành mạnh hơn.

Tránh món ăn chứa chất béo chuyển hóa như thực phẩm chiên, bánh ngọt, bánh rán, bánh nướng xốp, bánh quy giòn, đồ ăn nhanh và bơ thực vật vì chúng có thể làm tăng mức cholesterol xấu.

Dành thời gian giải tỏa căng thẳng

Căng thẳng là nguyên nhân phổ biến gây ra thói quen ăn uống kém lành mạnh, dễ nạp đồ ăn chứa nhiều chất béo xấu. Người bệnh mỡ máu cao nên dành thời gian để thư giãn, giảm căng thẳng như thiền, yoga, thở sâu.

Tránh hút thuốc

Thuốc lá làm giảm mức cholesterol tốt và có liên quan đến huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim. Tránh hút thuốc góp phần duy trì chỉ số mỡ máu tốt hơn và bảo vệ thành động mạch.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)