Mẹo nhanh chóng giảm đau đầu

Chườm lạnh hoặc tắm nước nóng, massage thái dương có tác dụng thư giãn, giúp cơn đau đau đầu qua nhanh.

Đau đầu là bệnh xảy ra rất phổ biến, với nhiều mức độ và tính chất khác nhau. Người bệnh cảm thấy đau âm ỉ, dữ dội, đau nhói hoặc châm chích ở đầu. Cơn đau phát triển dần hoặc đột ngột, kéo dài từ vài phút đến vài giờ. Bên cạnh nghỉ ngơi, đi ngủ, còn có nhiều phương pháp khác cải thiện nhanh tình trạng này.

Chườm túi đá lạnh

Chườm lạnh lên đầu và cổ có tác dụng giảm đau nửa đầu, đau đầu do căng thẳng. Để tránh tổn thương da, nên bọc đá hoặc túi lạnh trong một miếng vải rồi chườm không quá 15-20 phút mỗi lần.

Chườm nóng

Chườm nóng lên đầu, cổ, tay chân giúp giảm đau đầu do căng thẳng, đau nửa đầu hoặc đau đầu từng cơn. Dùng miếng đệm sưởi ở nhiệt độ thấp, chai nước ấm, miếng gạc ấm hoặc khăn nóng để chườm. Tắm nước nóng, xông hơi cũng có thể làm dịu cơn đau.

Uống một ly nước lớn

Theo Tổ chức Đau đầu Quốc gia Mỹ, mất nước thường gây ra các cơn đau đầu. Khi cơn đau đầu bùng phát, uống một ly nước lớn có thể làm dịu cảm giác khó chịu này.

Thư giãn

Tập thiền định, hít thở sâu, hình dung hình ảnh yên bình trong đầu để làm dịu tâm trí, quên đi cảm giác đau. Các kỹ thuật thư giãn khác nhau có thể giúp ích cho người bị đau đầu do co cơ.

Nghỉ ngơi, thư giãn giảm đau đầu. Ảnh: Freepik

Massage

Massage giảm căng cơ và đau đầu. Nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, da đầu, cổ và vai bằng đầu ngón tay hoặc bài tập kéo giãn cơ cổ. Các kỹ thuật này giúp các cơ, đầu dễ chịu, thoải mái hơn.

Dùng đồ uống có chứa caffeine

Lượng nhỏ caffeine trong trà, cà phê có thể cải thiện đau nửa đầu hoặc tăng cường tác dụng giảm đau của thuốc không kê đơn. Tuy nhiên, không nên lạm dụng nó. Uống quá nhiều caffeine, thường xuyên làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Thoa dầu bạc hà

Thoa một ít dầu bạc hà vào thái dương hoặc trán để đau đầu nhanh qua đi. Dầu bạc hà có thể gây kích ứng da, pha loãng dầu bạc hà và thử phản ứng trên vùng da nhỏ ở tay trước khi thoa lên diện tích lớn hơn.

Thư giãn trong phòng tối

Ngồi hoặc nằm trong căn phòng tối, yên tĩnh, nhắm mắt lại và thư giãn cho tâm trí thư thái.

Để phòng tránh đau đầu, nên ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, duy trì cân nặng khỏe mạnh và hạn chế căng thẳng. Tránh hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia, tập thể dục đều đặn.

Người bị đau đầu do lạm dụng thuốc, thường xảy ra do dùng thuốc từ 15 ngày trở lên trong một tháng, nên đi khám bác sĩ. Đau đầu do lạm dụng thuốc kéo dài trong ba tháng, bệnh trở thành mạn tính.

Mai Cat (Theo Everyday Health)