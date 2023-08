Triệu chứng đau đầu do căng thẳng gồm cảm giác khó chịu âm ỉ, hào quang quanh đầu, có thể kèm theo đau cơ ở cổ và vai.

Theo Hiệp hội Đau đầu Quốc tế, đau đầu do căng thẳng rất phổ biến, xảy ra một hoặc nhiều lần trong đời. Cơn đau đầu có thể kéo dài từ 30 phút trở lên, liên tục trong 7 ngày, do một số yếu tố như căng thẳng, thiếu ngủ, bỏ bữa, uống rượu kích hoạt.

Đau đầu do căng thẳng gây ra cảm giác như bị ép, bóp hoặc thắt chặt ở đầu, thường bắt đầu ở trán trước rồi lan ra hai bên và phía sau đầu. Một số người mô tả cơn đau giống như cảm giác đầu bị một cái kẹp siết lại.

Đau cơ ở đầu, cổ hoặc vai thường đi kèm với đau đầu do căng thẳng. Hiện tượng này được gọi là đau quanh sọ, gây ra bởi căng hoặc co cơ ở trán, thái dương, hàm và cổ. Theo nghiên cứu năm 2018 của Đại học Copenhagen (Đan Mạch), đau quanh sọ có liên quan đến cường độ, tần suất đau đầu do căng thẳng. Cơn đau có thể là phản ứng do căng thẳng, lo lắng hoặc tâm trạng không tốt.

Các triệu chứng khác là nhạy cảm với ánh sáng (chứng sợ ánh sáng) hoặc âm thanh, cả hai không xảy ra đồng thời. Cơn đau do căng thẳng ít khi nghiêm trọng, trở thành mạn tính khi xảy ra hàng ngày hoặc ít nhất 15 ngày trở lên mỗi tháng. Bệnh mạn tính có thể đi kèm với buồn nôn, nôn nhẹ. Loại đau đầu này phổ biến hơn ở phụ nữ, có thể kéo dài hàng giờ hoặc liên tục.

Đau đầu thường xảy ra khi làm việc căng thẳng. Ảnh: Freepik

Đau đầu do căng thẳng gây khó chịu, dai dẳng nhưng thường không nguy hiểm. Một số người cáu kỉnh, khó tập trung hoặc chán ăn khi gặp tình trạng này. Cơn đau thường xuyên ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, giảm hiệu quả công việc. Người bị đau đầu do căng thẳng mạn tính cũng có nguy cơ mắc các rối loạn tâm thần, nhất là lo lắng, trầm cảm.

Khi đau đầu kèm theo triệu chứng điển hình như đau cơ cổ, cơ vai, bạn nên đi khám để được chẩn đoán chính xác. Tuy không nguy hiểm nhưng một số ít trường hợp, đau đầu có thể là dấu hiệu của một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn khác.

Không nên phớt lờ cơn đau đầu khi nó mới xuất hiện, xảy ra thường xuyên và trầm trọng hơn từng ngày. Cơn đau đầu được kích hoạt khi hắt hơi, ho, tập thể dục, đứng hoặc cúi xuống. Người bị đau đầu và có tiền sử ung thư, mang thai, uống thuốc giảm đau hoặc từ 65 tuổi trở lên cũng nên lưu ý khám sớm.

Trường hợp cần cấp cứu nếu cơn đau đầu xuất hiện đột ngột, nghiêm trọng trong vòng vài giây hoặc vài phút. Đau đầu kèm sốt, cứng cổ, đau mắt đỏ, thay đổi thị lực, co giật, ngất xỉu xuất hiện sau chấn thương đầu cũng cần đến bác sĩ.

Mai Cat (Theo Very Well Health)

