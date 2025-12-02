Mẹo kiểm soát viêm loét đại tràng nhẹ

Massage bụng, chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ, hạn chế món ăn giàu đường và chiên rán có thể ngăn triệu chứng viêm loét đại tràng bùng phát.

Viêm loét đại tràng có thể khởi phát đột ngột nhưng thường diễn biến chậm theo thời gian. Triệu chứng thường gặp như tiêu chảy, mệt mỏi, đau bụng dữ dội, một số trường hợp buồn nôn, sụt cân, sốt. Không kiểm soát yếu tố nguy cơ khiến viêm loét đại tràng dễ bùng phát nhiều lần. Thay đổi lối sống lành mạnh có thể giúp giảm tái phát bệnh.

Ăn uống lành mạnh và cân bằng quan trọng do nhiều thực phẩm có thể làm bùng phát cơn đau, khiến viêm loét nặng hơn. Người bệnh nên hạn chế sữa vì lactose trong sữa khó tiêu hóa sẽ lên men trong ruột, sinh khí dẫn đến tiêu chảy, chuột rút và đầy hơi. Tránh thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều đường, chất xơ và các món kích thích nhu động ruột như cám, đậu và bông cải xanh.

Nên ăn 4-6 bữa nhỏ trong ngày thay vì ăn 2-3 bữa quá no để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa. Uống nước lọc và các loại đồ uống không đường khác để cung cấp nước, giúp đường ruột ổn định. Không uống quá nhiều rượu bia hoặc caffeine vì dễ kích thích ruột, sinh khí, dẫn đến đầy hơi.

Ăn uống cân bằng cách nhóm chất, hạn chế dầu mỡ có lợi cho đường ruột. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Giảm căng thẳng vì căng thẳng làm tăng hormone cortisol, thúc đẩy viêm trong cơ thể và có thể gây bùng phát viêm loét đại tràng, khiến đau bụng, đầy hơi nặng hơn. Người bệnh có thể tập thiền hoặc yoga nhẹ nhàng trước khi ngủ, đi bộ vào buổi tối sau bữa ăn.

Tập thể dục nhẹ nhàng hoặc cường độ cao tùy vào thể trạng và mức chịu đựng của cơ thể. Người trưởng thành nên vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày và 5 ngày trong tuần. Tập thể dục giúp cơ thể sản xuất hormone endorphin tạo cảm giác dễ chịu, giảm lo âu, ngăn bệnh bùng phát. Vận động thường xuyên còn có tác dụng chống viêm, giảm đau bụng, tiêu chảy do viêm loét gây ra.

Cải thiện chức năng tiêu hóa với các bài tập giúp kích thích nhu động ruột, tăng hiệu quả tiêu hóa và rút ngắn thời gian niêm mạc tiếp xúc với các chất gây hại. Massage bụng, hít thở bằng cơ bụng mang đến nhiều lợi ích. Tăng cường thực phẩm giàu lợi khuẩn như sữa chua không đường, kim chi, dưa chua góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Nên ngủ đủ giấc vì thiếu ngủ làm tăng các cytokine gây viêm, khiến đau bụng, buồn nôn do viêm loét đại tràng bùng phát. Ngủ đủ giấc hỗ trợ thư giãn, giảm căng thẳng, giúp giảm tiết hormone cortisol - yếu tố gây co thắt đại tràng. Người bệnh cần ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, ưu tiên ngủ sớm trước 23h và thức dậy trước 6h.

Anh Chi (Theo WebMD)