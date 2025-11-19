Mẹo kiểm soát cơn đau dạ dày không dùng thuốc

Nghỉ ngơi, uống đủ nước, bổ sung điện giải, hạn chế dùng đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn, góp phần ổn định tiêu hóa, giảm đau dạ dày.

Đau dạ dày hay xảy ra do nhiễm trùng, viêm ruột và viêm dạ dày, trào ngược axit... Các triệu chứng đi kèm thường gồm sốt, tiêu chảy, đau bụng và nôn mửa. Người bị cơn đau dạ dày nhẹ, nếu điều chỉnh thói quen ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý có thể kiểm soát cơn đau.

Ăn kiêng

Đau dạ dày thường đi kèm buồn nôn và nôn khiến ăn uống, bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể khó khăn. Người bệnh nên ưu tiên chế độ ăn BRAT để giảm các triệu chứng đau dạ dày, tiêu chảy, buồn nôn. Chế độ ăn này bao gồm thức ăn mềm, ít chất xơ, nguồn protein nạc không nêm gia vị.

Các món cần ưu tiên như nước dùng hoặc nước luộc thịt, nước ép táo hoặc nam việt quất, bánh mì nướng, mì ống hoặc cơm, chuối, khoai tây nghiền, protein nạc (thịt gia cầm và trứng). Các món nên hạn chế gồm thức ăn cay hoặc chiên, rượu bia, đồ uống chứa caffein, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các sản phẩm từ sữa, quả hạch, ngô, dừa, xúc xích, thịt nguội hay các loại thịt chế biến sẵn khác.

Uống đủ nước

Mất nước làm rối loạn tiêu hóa, co thắt tăng nặng cơn đau dạ dày. Người bệnh cần chú ý bổ sung khoảng 2-2,25 lít nước một ngày để giữ ẩm niêm mạc dạ dày, thúc đẩy nhu động ruột ổn định, kiểm soát cơn đau. Ngoài nước lọc, bạn có thể uống nước dừa, nước điện giải, nước dùng, canh, súp.

Nghỉ ngơi

Người đau dạ dày nên nghỉ ngơi để tăng sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại virus gây bệnh. Người lớn nên làm việc tại nhà, giảm áp lực căng thẳng trong công việc để tránh tăng nặng cơn đau. Ngủ đủ giấc, đi bộ nhẹ nhàng giúp tăng cường hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho cơ thể có nhiều thời gian hồi phục.

Nếu cơn đau dạ dày không cải thiện sau khi áp dụng một số cách trên, người bệnh nên đi khám để bác sĩ hỗ trợ. Tránh bệnh biến chứng gây mất nước, khô miệng và khát nước, tiểu ít, mất năng lượng, mệt mỏi, chóng mặt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Dưới đây là một số biện pháp giúp phòng đau dạ dày do nhiễm vi khuẩn, virus.

Rửa tay thật sạch sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn và chuẩn bị chế biến thực phẩm. Vệ sinh và khử trùng các bề mặt tiếp xúc với đờm nhầy, chất nôn của người ốm. Súc miệng, họng bằng nước muối 1-2 lần mỗi ngày, sử dụng khẩu trang khi ra ngoài. Thực phẩm bị nhiễm bẩn có thể là vật trung gian truyền bệnh gây đau dạ dày. Do đó, mỗi người cần rửa sạch trái cây và rau củ đồng thời nấu chín kỹ thực phẩm, nhất là thịt, cá, động vật có vỏ.

Người bệnh trào ngược dạ dày thực quản, nhiễm khuẩn HP hoặc các vấn đề dạ dày khác nên tuân thủ điều trị của bác sĩ, tái khám định kỳ để được điều chỉnh thuốc, chế độ ăn uống phù hợp, tránh đau dạ dày bùng phát.

Anh Chi (Theo Very Well Health)