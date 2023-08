Mẹo khử mùi thuốc lá trong nhà

Trồng cây xanh, lau tường và các vật dụng bằng giấm trắng, đặt than hoạt tính vào góc phòng giúp khử mùi thuốc lá trong nhà.

Khói thuốc lá có thể bám trên quần áo người hút và những người xung quanh. Lượng khói độc hại này còn ám vào tường, thảm, sofa, rèm cửa, đồ nội thất ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngân, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết hút thuốc lá hay hít phải khói thuốc thụ động đều hại sức khỏe. Thuốc lá khi đốt cháy tạo ra hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 69 loại có khả năng gây ung thư. Trung bình một người khỏe mạnh hít thở 20.000 lần một ngày. Nếu thường xuyên hít phải không khí ô nhiễm khói thuốc dễ bị ho, khó thở, nguy cơ cao mắc nhiều bệnh hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, ung thư.

Dưới đây là cách khử mùi thuốc lá, giúp thanh lọc không khí trong nhà.

Trồng cây xanh: Thực vật có khả năng hút bụi, hấp thụ nhiều chất độc hại trong không khí như formaldehyde, benzen, toluene..., nhất là trong không gian kín, kém lưu thông khí. Bạn có thể đặt trong phòng một số cây cảnh như lưỡi hổ, kim ngân, dương xỉ, thường xuân, vạn niên thanh để khử mùi thuốc lá, cải thiện không khí.

Theo bác sĩ Ngân, tập hợp nhiều cây thành một góc giúp tăng chất lượng lọc khí. Trước khi trồng, nên tìm hiểu kỹ loại cây cảnh có gây độc với trẻ nhỏ, người bị dị ứng, vật nuôi hay không. Đồng thời, cần kiểm soát độ ẩm không khí trong nhà, đảm bảo đổ bỏ nước thừa trong khay hứng thường xuyên. Do trồng nhiều cây cối trong nhà có thể ảnh hưởng đến độ ẩm, thúc đẩy nấm mốc phát triển, tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp.

Lau tường, bề mặt bằng cồn giấm trắng: Giấm trắng có khả năng hấp thụ mùi hôi từ nấm mốc, khói thuốc. Bạn có thể đặt một bát giấm trong phòng hoặc dùng giấm trắng pha loãng lau bệ cửa sổ, đồ nội thất để khử mùi. Có thể thay thế giấm trắng bằng cồn.

Dùng than hoạt tính, baking soda: Than hoạt tính là than đã được xử lý oxy ở nhiệt độ cao, có dạng bột màu đen, không mùi, không vị. Chúng có tác dụng hấp thụ mùi hôi tốt. Đặt các bát than hoạt tính xung quanh phòng giúp loại bỏ mùi thuốc lá theo thời gian.

Rắc baking soda lên thảm, đồ nội thất, giường hoặc đệm, thảm trải sàn và để yên trong vòng 72 giờ cũng giúp hấp thụ mùi thuốc lá đáng kể. Sau khi không khí được cải thiện, bạn có thể dùng máy hút bụi hút sạch baking soda trên vật dụng.

Bật quạt và mở cửa sổ lưu thông khí: Nên dùng máy hút bụi hút sạch tàn thuốc lá, sau đó mở cửa sổ để không khí được lưu thông. Mở cửa sổ và bật quạt để tạo luồng không khí trong nhà. Việc thông gió đẩy mùi thuốc lá ra ngoài và cung cấp không khí tươi mới cho phòng. Để tăng hiệu quả, nên đặt quạt trước cửa sổ và hướng vào trong phòng.

Bật quạt giúp giảm mùi thuốc lá. Ảnh: Freepik

Giặt sạch thảm, rèm cửa: Mùi khói thuốc lá có thể bám lên thảm, rèm cửa trong thời gian dài. Nên giặt sạch chúng thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn và mùi hôi.

Dùng máy lọc không khí, thiết bị khử mùi: Sử dụng máy lọc không khí, thiết bị khử mùi được trang bị bộ lọc HEPA giúp loại bỏ mùi hôi, mùi khói thuốc, vi khuẩn, virus, tác nhân gây dị ứng trong không khí như mạt bụi, lông động vật, phấn hoa.

Bác sĩ Ngân lưu ý các gia đình chọn thiết bị phù hợp với diện tích phòng để đạt hiệu quả lọc mùi tốt nhất. Vệ sinh hệ thống màng lọc định kỳ 3-6 tháng một lần, tránh trường hợp bụi bặm tích tụ trong máy làm giảm hiệu quả khử mùi, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh hô hấp.

Hạn chế hút thuốc trong nhà: Điều này giúp giảm mùi thuốc lá hiệu quả.

Để khử mùi thuốc lá hoàn toàn, cần kết hợp nhiều biện pháp như thông gió thường xuyên, sử dụng sản phẩm khử mùi, hạn chế hút thuốc lá trong nhà.

Trịnh Mai