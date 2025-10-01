Mẹo giúp trẻ có thói quen ăn uống khoa học

Dạy con về vai trò của bữa sáng, đọc nhãn khi mua thực phẩm giúp trẻ có kiến thức về dinh dưỡng, hình thành cách ăn uống lành mạnh.

Dạy trẻ đọc nhãn thực phẩm

Cha mẹ có thể cùng con đi chợ, lựa chọn thực phẩm. Hướng dẫn trẻ cách đọc nhãn thực phẩm để hiểu giá trị dinh dưỡng của những sản phẩm mình mua. Trẻ tham gia chuẩn bị bữa ăn, tự ăn uống. Nếu nhà có vườn, các thành viên cùng trồng trái cây, rau củ, thảo mộc có thể mang lại những bài học quan trọng về thực phẩm.

Trẻ bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng bổ dưỡng

Trẻ hình thành thói quen ăn uống bổ dưỡng từ bé có thể cải thiện mức năng lượng, tăng cường chức năng nhận thức, thúc đẩy ổn định cảm xúc, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm trầm cảm, lo âu. Điều này có thể ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính như béo phì, bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường type 2 khi trưởng thành.

Trẻ em nên bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng bổ dưỡng với protein, tăng cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Quỹ thời gian buổi sáng thường ít ỏi, cha mẹ cân nhắc chọn cho bé những món ăn tiện lợi, lành mạnh như bánh mì kẹp trứng, bánh mì nguyên cám, sinh tố, sữa chua, bơ, hoặc bơ đậu phộng...

Giải thích về bữa ăn gia đình

Nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa ăn gia đình như một cách để nuôi dưỡng thói quen ăn uống lành mạnh và củng cố mối quan hệ của các thành viên. Quây quần bên bàn ăn là cơ hội để chia sẻ, giúp mọi người hiểu nhau, mang lại sự thoải mái về tinh thần. Cha mẹ cũng tận dụng thời gian này để quan sát thói quen ăn uống của con, từ đó có cách định hướng phù hợp. Bằng cách làm gương về các hành vi ăn uống lành mạnh, người lớn sẽ truyền kiến thức cho bé về cách lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng, tránh món ăn có calo rỗng.

Hình thành thói quen ăn uống từ nhỏ tốt cho trẻ khi lớn lên. Ảnh được tạo bởi AI

Chọn món ăn bổ dưỡng

Cha mẹ hãy thay thế một vài món ăn ít dinh dưỡng bằng những lựa chọn tốt hơn, quá trình này đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn. Chẳng hạn như thay bánh mì trắng bằng bánh mì ngũ cốc, khoai tây chiên thay bằng khoai lang nướng...

Dạy trẻ không chọn chất béo lành mạnh

Không nên ăn đồ chiên rán và lựa chọn các phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn như nướng, quay, rang và hấp. Chất béo tốt cho trẻ bao gồm các loại chất béo không bão hòa có trong dầu ôliu, cá hồi, cá thu, quả bơ, các loại hạt và bơ hạt. Trẻ ăn dặm cần cả chất béo động vật (từ mỡ, thịt, cá, trứng) để bổ sung axit arachidonic (ARA) giúp phát triển não bộ, thị giác.

Kết hợp chất dinh dưỡng này từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo trẻ nhận đủ các vitamin, khoáng chất cần thiết. Phụ huynh có thể đưa trẻ đi khám dinh dưỡng để kiểm tra, xác định các vi chất trẻ cần mỗi ngày, từ đó điều chỉnh chế độ ăn phù hợp.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)