Mẹo giúp trẻ ăn uống ngon miệng

Trẻ sinh hoạt điều độ, không xem màn hình khi ăn và vận động thường xuyên sẽ tăng cảm giác ngon miệng.

Trẻ biếng ăn dễ thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, sự phát triển trí não và chiều cao. Khi ăn uống ngon miệng, trẻ hấp thu dưỡng chất tốt hơn, tăng sức đề kháng và phát triển khỏe mạnh. Phụ huynh nên hình thành thói quen sinh hoạt và ăn uống khoa học cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Kỷ luật trong sinh hoạt hàng ngày

Trẻ phát triển tốt hơn khi duy trì lối sống có nề nếp. Cha mẹ nên đặt giờ cố định cho bữa ăn, giấc ngủ và thời gian vui chơi của bé. Lịch sinh hoạt không đều đặn có thể phá vỡ chu kỳ đói tự nhiên, vì vậy trẻ cần hạn chế ăn vặt giữa các bữa. Trẻ uống đủ nước trong ngày còn hỗ trợ tiêu hóa và kích thích cảm giác thèm ăn.

Không xem tivi, điện thoại trong bữa ăn

Trẻ sử dụng điện thoại hay xem tivi trong bữa ăn dễ bị mất tập trung. Khi cả gia đình cùng ngồi ăn, bữa ăn trở thành hoạt động chung, khuyến khích trẻ ăn có ý thức và hình thành thói quen lành mạnh lâu dài.

Khuyến khích trẻ vận động để tăng cảm giác thèm ăn

Lối sống ít vận động làm trao đổi chất chậm, từ đó giảm cảm giác thèm ăn. Khi trẻ vận động thường xuyên, cơ thể tiêu hao năng lượng và quá trình trao đổi chất được kích thích, tạo cảm giác đói tự nhiên. Các hoạt động ngoài trời như chạy nhảy, đạp xe không chỉ tăng sự thèm ăn mà còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, trẻ hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Trẻ vận động đều đặn còn có thể phát triển toàn diện, cải thiện sức khỏe tim mạch, tâm trạng tích cực và ngủ ngon hơn.

Cho trẻ ăn đa dạng thực phẩm

Trẻ dễ chán khi ăn mãi những món giống nhau vì não bộ và vị giác nhanh chóng quen với hương vị lặp lại, làm giảm cảm giác thèm ăn. Cha mẹ nên thay đổi món ăn, thêm hương vị, màu sắc và kết cấu mới, đồng thời cho bé tham gia chuẩn bị bữa ăn. Việc này không chỉ tạo sự hứng thú, khơi gợi tò mò mà còn giúp trẻ tự hào về thành quả của mình, từ đó hào hứng khi đến bữa.

Tránh dùng đồ ăn vặt làm phần thưởng

Phụ huynh nên tránh dùng đồ ăn vặt làm phần thưởng vì có thể hình thành tư duy dinh dưỡng không lành mạnh cho trẻ. Khi được thưởng bằng đồ ăn ngọt, bé dễ liên kết cảm giác vui, hạnh phúc với thực phẩm nhiều đường, muối, chất béo, dẫn đến ăn uống không cân bằng. Thay vào đó, hãy chiêu đãi bé trái cây, đồ ăn nhẹ tự làm hoặc bánh có hình thù ngộ nghĩnh. Trẻ cũng nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt có ga và phẩm màu do không tốt cho sức khỏe.

Nếu bé biếng ăn kéo dài, phụ huynh nên đưa con đi khám dinh dưỡng để được tư vấn và điều chỉnh thực đơn phù hợp. Một số bệnh như nhiễm ký sinh trùng, viêm tai, thiếu máu, viêm họng hay lở miệng cũng có thể khiến trẻ chán ăn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)