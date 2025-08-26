5 thói quen ăn uống khiến trẻ dễ mắc bệnh

Không ăn đa dạng thực phẩm, nạp nhiều đường bổ sung, muối, bỏ bữa sáng là những thói quen chưa đúng có thể khiến trẻ suy dinh dưỡng, mắc bệnh.

Thưởng hoặc phạt với mong muốn trẻ ăn ngoan

Thưởng khi bé ngon miệng hoặc phạt khi bé không ăn có vẻ vô hại, nhưng lại có thể tạo ra mối quan hệ cảm xúc không lành mạnh giữa bé và thức ăn. Trẻ có thể liên tưởng ăn uống với cảm giác lo lắng hoặc áp lực. Theo thời gian, điều này dễ dẫn đến các vấn đề như ăn uống vô độ, chán ăn hoặc các dạng rối loạn ăn uống, béo phì.

Ép trẻ ăn hết thực phẩm trên đĩa

Khuyến khích trẻ ăn là bình thường, nhưng ép trẻ ăn hết thức ăn trên đĩa lại khiến bé lờ đi những tín hiệu no của cơ thể. Điều này làm gián đoạn khả năng tự điều chỉnh tự nhiên, dẫn đến ăn quá nhiều, gây ra vấn đề về cân nặng. Chú ý cảm giác no tốt cho sức khỏe của bé, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh khi trưởng thành.

Ép trẻ ăn có thể khiến bé bị rối loạn ăn uống. Ảnh tạo bởi AI

Ăn nhiều đường, muối, thực phẩm chế biến sẵn

Trẻ em dưới 2 tuổi không nên nạp đường bổ sung và bé dưới một tuổi nên tránh muối ăn, mật ong, nước ép trái cây. Thực phẩm chế biến sẵn như ngũ cốc có đường, đồ ăn nhẹ đóng gói, khoai tây chiên thường chứa chất bảo quản, nhiều muối, đường, carbohydrate tinh chế, chất béo không lành mạnh. Trẻ ăn thường xuyên có thể làm thay đổi khẩu vị, tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường type 2, sâu răng, dễ cao huyết áp.

Bỏ bữa

Bỏ bữa dẫn đến thói quen ăn uống thất thường, năng lượng thấp, nguy cơ thiếu hụt chất dinh dưỡng. Trẻ nên ăn bữa sáng cung cấp đầy đủ 4 nhóm chất gồm tinh bột, đạm, béo, vitamin, khoáng chất từ bánh mì trứng, sữa chua, phở, bún, trái cây, rau xanh... Dùng bữa cùng gia đình thúc đẩy ăn uống lành mạnh, gắn kết, hỗ trợ sức khỏe tinh thần, thể chất.

Thiếu đa dạng thực phẩm

Cha mẹ chỉ cho trẻ ăn đồ ăn quen thuộc hoặc đồ chiên rán thường dẫn đến chậm phát triển, suy giảm miễn dịch và thiếu hụt các dưỡng chất quan trọng. Chế độ ăn uống cân bằng nên bao gồm ngũ cốc, đậu, rau, sữa, trái cây, các nguồn protein như trứng, cá hoặc thịt, các loại hạt. Bổ sung đa dạng thực phẩm đảm bảo trẻ nhận đủ vitamin, khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển tối ưu về trí tuệ, thể chất.

Phụ huynh không nên cho trẻ xem màn hình trong giờ ăn vì khiến bé ăn uống mất kiểm soát, không nhai kỹ, đau dạ dày, không cảm nhận được mùi vị thơm ngon của thực phẩm.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)