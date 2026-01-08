Mẹo giúp tăng động lực giảm cân

Xác định rõ lý do muốn thay đổi cân nặng, đặt mục tiêu cụ thể và cam kết thực hiện giúp người giảm cân duy trì động lực, bớt nản lòng.

Tìm ra động lực phù hợp nhằm xác định rõ điểm bắt đầu và mục tiêu cần đạt, từ đó duy trì kế hoạch liền mạch và nâng cao hiệu quả kiểm soát cân nặng.

Xác định lý do muốn thay đổi cân nặng

Hiểu rõ vì sao cần thay đổi là nền tảng để duy trì cam kết và động lực theo đuổi mục tiêu. Ngay từ đầu, người thừa cân, béo phì nên ghi lại lý do và mục tiêu vào sổ tay hoặc ghi chú trên điện thoại để tự nhắc nhở mỗi ngày. Khi xác định rõ nguyên nhân, bạn sẽ dễ tránh những cám dỗ khiến kế hoạch bị gián đoạn.

Đặt ra mục tiêu cụ thể

Mục tiêu ngắn hạn, chẳng hạn giảm 2-4 kg mỗi tháng, giúp kế hoạch rõ ràng và khả thi hơn, từ đó tăng quyết tâm thực hiện. Dù nhiều phương pháp quảng cáo hứa hẹn giảm nhanh, mức giảm được khuyến nghị vẫn là 5-10% trọng lượng cơ thể, theo hướng từ từ và an toàn. Những người béo phì mức độ nặng có thể cần giảm nhiều hơn, nhưng nên có tư vấn y tế phù hợp.

Đưa ra cam kết thực hiện

Việc sử dụng ứng dụng điện thoại hoặc đồng hồ thông minh để theo dõi chế độ ăn và vận động góp phần nâng cao tính kỷ luật. Mỗi ngày, bạn nên đặt ra cam kết rõ ràng về lượng thức ăn tiêu thụ, mức năng lượng cần tiêu hao và thời gian vận động. Hoàn thành từng mục tiêu nhỏ sẽ tạo cảm giác thành công, duy trì tinh thần tích cực, động lực lâu dài.

Điện thoại thông minh giúp nhắc nhở người giảm cân hoàn thành mục tiêu đề ra. Ảnh: Anh Chi

Điều chỉnh theo nhịp sống thường ngày

Cắt giảm mạnh lượng calo có thể khiến cân nặng giảm nhanh, nhưng ăn kiêng quá nghiêm ngặt hoặc thay đổi đột ngột dễ gây phản tác dụng, khiến cân nặng tăng trở lại. Để tránh chán nản và bỏ cuộc sớm, người thừa cân nên xây dựng chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp với sinh hoạt hằng ngày. Thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột hay thức ăn nhanh, nên giảm dần lượng calo nạp vào bằng cách thu nhỏ khẩu phần, hạn chế ăn vặt, giảm thực phẩm chế biến sẵn và tăng cường trái cây, rau xanh.

Lựa chọn bài tập yêu thích

Hoạt động thể chất là phần không thể thiếu trong quá trình giảm cân, góp phần tiêu hao năng lượng và cải thiện tâm trạng. Có nhiều hình thức vận động khác nhau, bạn nên thử để tìm ra bộ môn phù hợp với sở thích cá nhân. Tham gia các lớp tập nhóm hoặc nghe nhạc khi luyện tập có thể tạo hứng thú, duy trì động lực lâu dài.

Tìm hình mẫu truyền cảm hứng

Một hình mẫu lý tưởng hoặc những câu chuyện thành công có thể tiếp thêm niềm tin và quyết tâm. Bạn có thể tìm đọc blog, bài chia sẻ hoặc theo dõi hành trình của những người đã thay đổi thành công để duy trì động lực.

Học cách yêu thương và trân trọng cơ thể

Yêu thương bản thân góp phần ổn định tinh thần, giảm áp lực tâm lý - yếu tố quan trọng trong hành trình kiểm soát cân nặng. Hãy ghi nhận những tiến bộ nhỏ, trân trọng cơ thể hiện tại, kết nối với những người tích cực, tránh so sánh bản thân với người khác và lựa chọn trang phục mà bạn cảm thấy tự tin.

Anh Chi (Theo Healthline)