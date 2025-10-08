Mẹo giảm trĩ không cần thuốc

Chọn tư thế ngồi thoải mái khi làm việc và đi vệ sinh, sử dụng túi chườm đá, tắm ngồi, góp phần giảm sưng đau, tránh áp lực lên búi trĩ.

Trĩ thường gặp xảy ra ở người hay bị táo bón, chế độ ăn không hợp lý, ít vận động, ngồi lâu, béo phì. Bệnh không nguy hiểm nhưng làm giảm chất lượng cuộc sống, gây mệt mỏi và thiếu tự tin, đau đớn. Mức độ đau tăng dần theo độ trĩ.

Một số biện pháp điều trị chính là dùng thuốc uống, thuốc bôi hoặc phẫu thuật cắt trĩ. Khi bệnh ở giai đoạn sớm, một số thay đổi lối sống góp phần giảm triệu chứng, giúp người bệnh thoải mái hơn.

Ngồi thoải mái

Nên chuẩn bị một chiếc gối mềm hoặc đệm hơi hình "bánh donut" để ngồi khi làm việc ở nhà cũng như văn phòng. Nếu ngồi trên bề mặt cứng gây áp lực lên các cơ mông và có thể làm vùng xung quanh búi trĩ căng ra, khiến các tĩnh mạch bị sưng và đẩy ra ngoài nhiều hơn. Khi làm việc, hãy đứng dậy đi lại sau 40-60 phút thay vì ngồi liên tiếp 2-3 giờ liền. Vận động giúp giảm áp lực lên mông, búi trĩ.

Thay đổi vị trí trên bồn cầu

Thử kê chân lên một chiếc ghế đẩu khi ngồi trên bồn cầu và đưa đầu gối lên cao hơn hông để làm thay đổi góc trực tràng. Nhờ đó, người bệnh đi ngoài dễ dàng hơn, hạn chế rặn khiến búi trĩ lòi ra. Nếu bị táo bón, bạn cũng tránh ngồi trên bồn cầu quá lâu. Miệng bồn cầu rộng có thể gây áp lực lên hậu môn trực tràng và trĩ trở nặng hơn.

Ngồi trên bồn cầu trong thời gian dài cũng có thể làm bệnh trĩ tiến triển vì máu tụ lại xung quanh khu vực đó và làm tĩnh mạch phồng lên. Do đó, nên đi vệ sinh nhanh, không bị phân tâm bằng điện thoại hay các đồ chơi khác.

Tắm ngồi

Tắm ngồi làm giảm đau, ngứa và viêm do trĩ. Người bệnh có thể chọn bồn tắm loại nhỏ đặt trong phòng, xả nước ấm đầy và ngâm mình trong khoảng 15-20 phút. Khi thực hiện xong, nhẹ nhàng thấm vùng hậu môn bằng vải mềm để lau khô. Ngồi trong nước ấm có tác dụng làm dịu phản ứng viêm của cơ thể, giảm sưng và đau ở vùng hậu môn.

Sử dụng túi chườm đá

Bệnh trĩ là tình trạng các tĩnh mạch bị sưng phồng lên khỏi da. Chườm đá lên vùng hậu môn có thể giảm sưng và hỗ trợ kiểm soát triệu chứng. Đặt một chiếc khăn mặt hoặc khăn bếp sạch giữa túi đá và da, để yên không quá 15 phút. Khi nào cảm thấy tê hoặc quá lạnh nên dừng lại vài giây rồi tiếp tục để tránh bỏng lạnh.

Ăn nhiều chất xơ

Chế độ ăn nhiều chất xơ hỗ trợ giảm táo bón, ngăn trĩ phát triển. Người bệnh uống nước ép mận khô giúp làm mềm phân. Mận khô giàu chất xơ và sorbitol, một loại đường tự nhiên có tác dụng như thuốc nhuận tràng. Nên bổ sung thực phẩm giàu chất xơ khác như bông cải xanh, khoai lang, thanh long, quả mọng, các loại đậu, hạt chia... vào chế độ ăn.

Người bệnh nên tránh cà phê, rượu và đồ uống chứa caffeine vì dễ làm khô phân và gây tiểu nhiều. Uống thêm nước để giữ đủ nước cho cơ thể. Tập thể dục thường xuyên giúp phân di chuyển dễ dàng hơn, làm giãn các mô đã bị viêm. Tránh dùng kem hoặc sữa dưỡng ẩm do có thể gây châm chích và kích ứng.

Anh Chi (Theo Very Well Health)