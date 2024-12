Mẹo giảm mỡ bụng tuổi trung niên

Ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, uống đủ nước có thể giúp phái đẹp kiểm soát cân nặng, tránh tăng cân và tích trữ mỡ bụng ở tuổi trung niên.

Mãn kinh khiến cơ thể thay đổi, một trong số đó là vòng eo tăng lên. Tích tụ mỡ quanh vùng bụng này có thể do nhiều yếu tố như thay đổi nội tiết tố, nhất là sụt giảm nồng độ estrogen. Hormone này suy giảm không chỉ ảnh hưởng đến phân bổ mỡ mà còn góp phần làm mất khối lượng cơ.

Di truyền cũng đóng vai trò quan trọng, vì một số phụ nữ có xu hướng tích trữ mỡ ở vùng bụng và ngực. Căng thẳng và lo lắng thường gặp trong thời kỳ mãn kinh có thể làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Vòng eo quá khổ ở phụ nữ trung niên có thể giảm bằng cách thay đổi lối sống.

Ăn uống đúng cách

Ăn uống cân bằng và lành mạnh là điều cần thiết. Giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, đường, đồ uống có gas, đồng thời tập trung vào rau củ, trái cây tươi có thể kiểm soát việc tăng cân. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh có thể chống lại các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh, đồng thời ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường...

Tập thể dục thường xuyên

Các bài tập thể dục cường độ nhẹ và vừa phải như đi bộ, đạp xe, yoga giúp duy trì khối lượng cơ bắp và tăng cường trao đổi chất. Kết hợp các bài tập này với các bài rèn luyện sức mạnh cũng duy trì sức mạnh cơ bắp. Các bài tập như plank, gập bụng, squat thúc đẩy tăng cường sức mạnh cơ cốt lõi và giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, người tập nên tham khảo ý kiến của huấn luyện viên chuyên nghiệp trong khi thực hiện để ngăn ngừa chấn thương hoặc căng cơ ở tuổi trung niên.

Uống đủ nước

Uống đủ nước cũng quan trọng không kém trong việc giảm cân nhờ hỗ trợ quá trình trao đổi chất tổng thể. Uống nước trước bữa ăn còn tránh ăn quá nhiều gây tăng cân. Phái đẹp trung niên duy trì uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày.

Giảm căng thẳng

Quá trình cơ thể phái đẹp chuyển đổi sang giai đoạn mãn kinh thường đi kèm với các triệu chứng căng thẳng, lo lắng. Khi căng thẳng, cơ thể tiết ra hormone cortisol. Nồng độ cortisol cao có thể thúc đẩy sự tích tụ mỡ, nhất là quanh bụng. Kết hợp các kỹ thuật thư giãn như yoga, thiền hoặc các bài tập thở sâu có thể giúp ích khi căng thẳng.

Kiểm soát bệnh lý

Trong một số trường hợp, tích tụ mỡ bụng thời kỳ trung niên có thể do các nguyên nhân tiềm ẩn khác, như u xơ tử cung. Đây là tình trạng khối u tử cung có kích thước to, chèn ép lên đường tiêu hóa, gây chướng bụng và to lên. Kháng insulin cũng có thể khiến cơ thể khó sử dụng insulin hiệu quả, dẫn đến tăng cân, bao gồm cả mỡ bụng.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ để bác sĩ chẩn đoán, kê đơn thuốc bổ sung hoặc thay thế dinh dưỡng cần thiết để phòng tránh tình trạng này.

Bảo Bảo (Theo Times of India)