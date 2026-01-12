Mẹo đơn giản giúp trẻ nhớ điều đã học

Liên hệ bài học với kinh nghiệm thực tế, khuyến khích trẻ ghi chép và ôn tập sẽ tăng khả năng ghi nhớ, nâng cao kết quả học tập.

Biến việc học, ghi nhớ trở nên thú vị

Cha mẹ nên tạo thói quen đọc sách hàng ngày cho trẻ, chẳng hạn trước khi đi ngủ hoặc sau giờ học. Việc đọc đều đặn giúp trẻ tập trung và nhớ bài tốt hơn. Sau khi đọc xong một chương hoặc câu chuyện, hãy đặt những câu hỏi đơn giản để trẻ chia sẻ suy nghĩ, ví dụ: "Con thấy nhân vật chính làm thế nào?" hoặc "Nếu câu chuyện xảy ra ở nơi khác, chuyện sẽ ra sao?". Hoạt động này giúp trẻ tư duy, diễn đạt ý tưởng và hiểu nội dung câu chuyện sâu hơn.

Học tập trực quan

Phụ huynh nên khuyến khích trẻ vẽ tranh hoặc lập sơ đồ tư duy về những gì đã học, đặc biệt hữu ích với trẻ ghi nhớ tốt bằng hình ảnh. Người lớn có thể hướng dẫn trẻ sắp xếp các yếu tố trong câu chuyện như nhân vật, bối cảnh và sự kiện vào sơ đồ. Nhờ những hình ảnh trực quan này, trẻ nắm rõ cốt truyện, ghi nhớ các chi tiết quan trọng và hiểu mối liên hệ giữa các sự kiện.

Sử dụng ứng dụng học tập

Cha mẹ có thể tận dụng các ứng dụng và công cụ trực tuyến hỗ trợ đọc hiểu. Nhiều ứng dụng cung cấp câu chuyện tương tác, bài kiểm tra và trò chơi, giúp trẻ củng cố kiến thức và học tập hứng thú hơn.

Liên hệ kiến thức với trải nghiệm thực tế

Hướng dẫn trẻ kết nối nội dung sách với trải nghiệm của bản thân. Ví dụ, khi đọc về chuyến đi cắm trại, cha mẹ có thể hỏi về những trải nghiệm tương tự mà trẻ từng có hoặc tưởng tượng. Liên hệ kiến thức với thực tế làm cho câu chuyện trở nên sinh động và dễ nhớ hơn.

Thảo luận bài học

Sau khi đọc, cha mẹ đặt câu hỏi mở để trẻ suy nghĩ về thông điệp và bài học, ví dụ: "Con nghĩ tác giả muốn dạy điều gì?" hoặc "Con có thể áp dụng bài học này trong cuộc sống như thế nào?". Thảo luận sâu giúp trẻ ghi nhớ chi tiết quan trọng và phát triển tư duy phản biện.

Học cách ghi chép

Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ ghi chú hoặc gạch chân những phần quan trọng khi đọc. Việc tóm tắt ý chính bằng lời của trẻ giúp củng cố hiểu biết và khả năng ghi nhớ. Sau khi đọc xong một chương hoặc toàn bộ sách, hãy cùng trẻ lập bản tóm tắt nêu bật nhân vật, bối cảnh và sự kiện chính.

Lê Nguyễn (Theo Today's Parent, Times of India)