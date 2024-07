Mẹo bảo vệ phổi khi không khí ô nhiễm

Đeo khẩu trang khi ra ngoài, ăn thực phẩm giàu vitamin và chất chống oxy hóa, dành vài phút mỗi ngày tập thở để tăng cường chức năng phổi.

Đeo khẩu trang

Biện pháp đơn giản phòng ngừa nguy cơ các chất ô nhiễm xâm nhập vào cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp là đeo khẩu trang y tế. Tuy nhiên, khẩu trang chỉ phát huy tác dụng nếu được đeo và dùng đúng cách. Khẩu trang phải che kín miệng, mũi, cằm. Khẩu trang y tế thông thường nên dùng một lần rồi bỏ. Người đeo không cầm, sờ, tiếp xúc với mặt ngoài của khẩu trang vì có thể làm lây nhiễm vi khuẩn, bụi bẩn, virrus.

Ăn thực phẩm tốt cho phổi

Để bảo vệ sức khỏe phổi, chỉ đeo khẩu trang vẫn chưa đủ. Mỗi người cần tăng sức đề kháng bằng cách duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Ăn trái cây họ cam quýt, ớt, ổi, kiwi, bông cải xanh, cải xoăn, quả mọng cung cấp vitamin C cho cơ thể. Vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm trùng do virus, vi khuẩn. Nam giới từ 19 tuổi trở lên cần khoảng 90 mg, 75 mg đối với phụ nữ, phụ nữ mang thai cần 85 mg, khi cho con bú cần 120 mg vitamin C. Người thường xuyên hút thuốc lá cần lượng nhiều hơn.

Omega-3 là chất béo chống viêm, đem đến nhiều lợi ích cho phổi. Mỗi người có thể bổ sung omega-3 bằng cách ăn cá, hạt lanh, hạt chia và một số loại hạt. Trong khi đó, vitamin A góp phần ngăn ngừa nhiễm trùng phổi. Thực phẩm giàu vitamin này như sữa, cá, ngũ cốc tăng cường, cà rốt, bông cải xanh... Magiê điều chỉnh chức năng cơ và thần kinh, huyết áp, lượng đường trong máu, hỗ chức năng của phổi. Cá béo, đậu nành, chuối, sữa chua, chocolate đen... chứa nhiều magie.

Bổ sung vitamin D giảm khả năng nhiễm trùng phổi, thở khò khè, viêm phế quản, hen suyễn... Cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi, sữa, nước cam và ngũ cốc cung cấp vitamin D cho cơ thể.

Tập thở

Thực hiện các bài tập thở có thể cải thiện sức khỏe phổi. Điều này cũng cải thiện lưu lượng oxy đến cơ thể, cải thiện tâm trạng lo âu, căng thẳng, tăng cảm xúc tiêu cực, góp phần kiểm soát huyết áp, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Bài tập thở mím môi tốt cho người mắc bệnh phổi mạn tính, góp phần giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng. Để thực hiện, người tập hít vào từ từ bằng mũi, sau đó thở ra với môi chúm lại, thời gian thở ra gấp đôi hít vào. Người bận rộn có thể thực hiện kiểu thở này khi đang nấu ăn, làm việc, đi bộ...

Thở bằng cơ hoành cũng tốt cho phổi. Người tập đặt một tay lên ngực, tay kia lên bụng, sau đó, hít vào từ từ bằng mũi. Lúc này bụng phồng lên khi cơ hoành co lại. Thở chậm bằng miệng, lặp lại quá trình này trong vài phút.

Giữ nhà cửa sạch sẽ

Giảm ô nhiễm không khí bằng cách lắp đặt máy lọc không khí để loại bỏ bụi bẩn. Vệ sinh thường xuyên cũng có thể ngăn ngừa bụi tích tụ. Gia đình nên tránh hút thuốc lá trong nhà, hạn chế sử dụng thảm bởi chúng có thể tích tụ nấm mốc, lông thú cưng.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, WebMD)