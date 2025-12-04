Mẹo bảo vệ mũi họng khi ô nhiễm không khí

Hạn chế hoạt động ngoài trời, sử dụng máy lọc không khí trong nhà, đeo khẩu trang khi ra đường, vệ sinh mũi họng mỗi ngày để bảo vệ hệ hô hấp khi ô nhiễm không khí.

Chỉ số chất lượng không khí ( AQI) là thước đo mức độ ô nhiễm không khí. AQI trên 150 có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhóm người nhạy cảm như trẻ nhỏ, người già, người mắc bệnh hen suyễn. Vào những ngày chất lượng không khí kém, áp dụng một số biện pháp bảo vệ có thể giúp giảm tác động của ô nhiễm lên hệ hô hấp.

Hạn chế hoạt động ngoài trời

Để bảo vệ sức khỏe, hãy hạn chế tối đa tiếp xúc với các tác nhân kích ứng như khói, bụi, các chất ô nhiễm. Bạn nên xem dự báo thời tiết và tình trạng không khí nơi sinh sống mỗi sáng để thay đổi kế hoạch chạy bộ ngoài trời bằng tập thể dục trong nhà nếu không khí ô nhiễm. Hạn chế ra ngoài nếu có thể và ở trong nhà càng nhiều càng tốt.

Đeo khẩu trang

Nếu bạn phải ra ngoài thì nên đeo khẩu trang để hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm, chọn loại lọc bụi nhiều lớp và đảm bảo chất lượng giúp bảo vệ mũi họng tốt hơn. Không nên sử dụng khẩu trang vải vì tác dụng chủ yếu của chúng là ngăn giọt bắn, không thể chặn được các hạt nhỏ li ti có trong không khí. Dùng nước muối súc họng và nhỏ mũi hai lần mỗi ngày, nhất là khi từ bên ngoài về để bảo vệ mũi họng.

Đóng cửa sổ và hạn chế ô nhiễm trong nhà

Đóng kín cửa sổ có thể ngăn chặn nhiều chất gây ô nhiễm vào những ngày này. Nếu có thể, gia đình chuẩn bị máy lọc không khí trong nhà để lọc các hạt bụi xâm nhập vào. Trường hợp không có máy lọc không khí, nên hạn chế các hoạt động làm tăng ô nhiễm trong nhà như đốt nến, đốt hương, hút thuốc lá.

Giảm độ ẩm

Độ ẩm cao có thể gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Để giảm độ ẩm trong không gian sống, bạn nên giữ nhà cửa thông thoáng, nhất là những khu vực có nhiều hơi nước như phòng tắm và nhà bếp, tránh đọng nước. Sử dụng máy hút ẩm, bật quạt khi nấu ăn, góp phần giảm độ ẩm trong nhà.

Đặt cây lọc không khí trong nhà

Trồng cây trong nhà giúp thanh lọc không khí, bổ sung lượng oxy và giảm một số chất gây ô nhiễm như hạt mịn. Tuy nhiên, nên vệ sinh cây thường xuyên để tránh phát sinh nấm mốc hoặc dị ứng.

Tăng sức đề kháng

Tăng sức đề kháng là một trong những cách hỗ trợ cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. Hãy tăng cường ăn trái cây, rau củ, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có đường. Hạn chế căng thẳng, duy trì cân nặng hợp lý, dành 30-60 phút mỗi ngày để tập thể dục giúp nâng cao sức khỏe. Tránh tập luyện quá sức vì có thể gây tác dụng ngược. Ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm vì thiếu ngủ có thể làm suy yếu hệ miễn dịch.

Anh Chi (Theo Very Well Health, Healthline)