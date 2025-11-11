6 vật dụng cần vệ sinh thường xuyên phòng bệnh mũi họng

Điều khiển tivi là một trong những vật được cả nhà sử dụng nhiều nhất. Trong khi đó, vi khuẩn gây cảm cúm, viêm đường hô hấp trên, thường sống lâu nhất trên nhựa và các bề mặt cứng khác, dễ dàng lây bệnh. Hãy loại bỏ bụi bẩn bằng bàn chải đánh răng khô. Sau đó, dùng tăm bông hoặc bông gòn nhúng vào dung dịch tẩy rửa nhẹ và vắt gần khô để khử trùng.