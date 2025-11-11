6 vật dụng cần vệ sinh thường xuyên phòng bệnh mũi họng

Điều khiển tivi là một trong những vật được cả nhà sử dụng nhiều nhất. Trong khi đó, vi khuẩn gây cảm cúm, viêm đường hô hấp trên, thường sống lâu nhất trên nhựa và các bề mặt cứng khác, dễ dàng lây bệnh. Hãy loại bỏ bụi bẩn bằng bàn chải đánh răng khô. Sau đó, dùng tăm bông hoặc bông gòn nhúng vào dung dịch tẩy rửa nhẹ và vắt gần khô để khử trùng.
Màn hình điện thoại hoặc máy tính bảng mà bạn thường xuyên vuốt và chạm có thể tạo điều kiện cho virus dễ dàng lây lan, bám trên mặt kính. Mọi người nên mua khăn lau và nước rửa màn hình chuyên dụng để loại bỏ tác nhân gây bệnh, phòng viêm mũi họng.
Giá đựng bàn chải đánh răng là một trong những nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất vì ở trong môi trường ẩm thấp, tiếp xúc với nước, vi khuẩn trong răng miệng. Bạn nên cọ rửa giá đựng định kỳ một lần mỗi tuần và cho chúng vào máy rửa chén hoặc nước sôi hai lần mỗi tuần để khử trùng.
Đồ chơi nhựa. Trẻ em có thể bị cảm lạnh 7-8 lần một năm, bởi vi khuẩn có thể bám vào đồ chơi và dễ dàng lây lan sang cho trẻ. Phụ huynh nên vệ sinh đồ chơi mỗi tháng để tiêu diệt vi khuẩn, phơi chúng ra nắng hoặc rửa bằng xà phòng và nước ấm để làm sạch, tránh ẩm mốc.
Vòi lấy xà phòng, vòi rửa tay kể cả vòi nước nhà bếp và phòng tắm nếu không vệ sinh thường xuyên có thể trở thành ổ chứa virus cảm cúm, cảm lạnh, làm lây lan bệnh từ người này sang người khác. Khu vực này ẩm ướt, dễ có nấm men, nấm mốc và vi khuẩn như salmonella và e.coli. Gia đình nên lau sạch tay nắm vòi nước hàng ngày bằng bình xịt hoặc khăn lau khử trùng.
Anh Chi (Theo WebMD, Health)
Ảnh được tạo bởi AI
