Mẹo ăn uống giúp người giảm cân không thèm đường

Nhai kẹo cao su, có thể ăn một ít đồ ngọt, ưu tiên trái cây giúp kiểm soát cơn thèm đường, hỗ trợ giảm cân.

Người thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi có xu hướng thèm đồ ngọt do khi tiêu thụ carbohydrate sẽ kích thích giải phóng chất dẫn truyền thần kinh serotonin tạo cảm giác dễ chịu. Đường hay đồ ngọt là một trong những nguyên nhân chính gây thừa cân, béo phì. Một số cách dưới đây có thể bớt cảm giác thèm đồ ngọt khi giảm cân.

Ăn vặt bằng trái cây khi thèm đường: Trái cây có vị ngọt tự nhiên và chứa các hợp chất thực vật có lợi như chất xơ giúp no lâu. Một số trái cây ít đường như táo, mận, xoài xanh, lê, ổi. Thêm trái cây vào sữa chua không đường để tạo nên món ăn nhẹ ngon miệng, đầy đủ chất dinh dưỡng. Trái cây mọng nước như dâu tây, nho, việt quất có hàm lượng đường thấp hơn, vừa giảm thèm ngọt vừa có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh, tốt cho người béo phì.

Trái cây giàu chất xơ, hàm lượng nước cao giúp thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt. Ảnh: Anh Chi

Uống nước hạt chia: Hạt chia giàu axit béo omega-3, chất xơ hòa tan và hợp chất thực vật. Chất xơ hòa tan dễ dàng hấp thụ nước và nở ra tạo thành chất giống như thạch trong ruột, tăng cảm giác no lâu, hạn chế calo nạp vào, ngăn ngừa cơn thèm đường. Hạt chia có thể dùng làm bánh, nước uống, pudding, cho vào cà phê.

Ăn đồ ngọt nhưng với lượng rất nhỏ: Khi thèm đồ ngọt, thay vì nhịn hoàn toàn, bạn có thể nhượng bộ bằng cách cắn một chiếc bánh quy hoặc một miếng kẹo cỡ nhỏ. Tuy nhiên, khẩu phần không nên quá 100 calo và không ăn nhiều lần trong ngày.

Kết hợp nhiều loại thực phẩm: Người thừa cân, béo phì có thể giảm cơn thèm đường bằng cách ăn vặt các món ít ngọt hơn như chocolate đen. Chocolate đen chứa các hợp chất thực vật lành mạnh là polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm góp phần cải thiện sức khỏe nhận thức và tim mạch. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, macca, sữa chua giàu protein, chất béo lành mạnh và nhiều chất xơ này góp phần no lâu, giảm lượng calo nạp vào.

Hãy nhai một ít kẹo cao su: Người giảm cân nên chuẩn bị nhiều kẹo cao su không đường trong túi để dùng bất cứ khi nào cảm thấy thèm đồ ngọt. Nhai kẹo cao su có thể kích thích tiết nước bọt, bớt thèm ăn.

Ăn uống đều đặn: Người lớn nên ăn đủ ba bữa chính mỗi ngày. Ăn mỗi 3-5 tiếng giúp ổn định lượng đường trong máu và tránh ăn uống vô độ, không kiểm soát. Nên chọn thực phẩm giàu protein và chất xơ để no lâu, hạn chế chất béo nhiều đường.

Tránh chất tạo ngọt nhân tạo: Một cách giảm cơn thèm đường khác là hạn chế chất làm ngọt nhân tạo. Bởi chất này kích thích não bộ tỉnh táo nhanh nhưng dễ gây phụ thuộc, dẫn đến nghiện và thèm đường kéo dài.

Nhiều người tìm đến đồ ngọt khi căng thẳng, chán nản hoặc tức giận. Nhưng đồ ăn không giải quyết được các vấn đề cảm xúc, ngược lại dễ làm tăng cân, béo phì, viêm nhiễm trong cơ thể. Để giảm cơn thèm đường do căng thẳng, mỗi người nên giảm áp lực từ công việc, dành thời gian tập thể dục, trò chuyện cùng bạn bè. Thư giãn vào buổi tối bằng cách đọc sách, nghe nhạc, xem một bộ phim cũng hỗ trợ giảm căng thẳng. Khi thèm đường, hãy đứng lên và đi bộ vài vòng, có thể đi trong nhà, trong văn phòng làm việc hoặc ra ngoài dạo quanh nhà, công viên. Phân tán suy nghĩ là cách quên cơn thèm đồ ăn.

Anh Chi (Theo Healthline, WebMD)