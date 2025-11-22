5 món ít calo, giàu protein người béo phì nên ăn thường xuyên

Trứng cuộn rau
Protein trong trứng giúp no lâu hơn so với các loại carbohydrate, làm giảm cảm giác thèm ăn vặt và lượng calo nạp vào. Protein trong trứng hỗ trợ xây dựng và duy trì khối cơ, tốt cho người muốn tăng cơ, giảm mỡ. Dùng trứng gà hoặc vịt, nêm vừa, chiên mỏng và cuộn với rau xanh hoặc cho ớt, cà rốt vào hấp chung. Bữa ăn này giàu protein, chất xơ, chất chống oxy hóa.
Ức gà măng tây
Thịt ức gà ướp qua một ít gia vị trong 5 phút, sau đó nướng hoặc cho vào nồi chiên không dầu để quay 25-30 phút, khi thịt gần chín, cho măng tây đã làm sạch vào cùng trong 5 phút. Món ăn tối này cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng từ chất xơ lành mạnh đến protein nạc, không lo tích tụ mỡ thừa.
Cá hồi nướng chanh tiêu
Món cá hồi nướng chanh tiêu giúp giữ độ tươi ngon của cá, được chế biến nhanh gọn và hạn chế tối đa gia vị. Nướng cá hồi trên một lớp chanh tươi sẽ mang đến hương vị thơm ngon, loại bỏ mùi tanh. Nên ăn kèm với rau củ nướng, salad giòn hoặc cơm gạo lứt để có bữa chính hoàn chỉnh.
Đùi gà, cà chua và rau bina
Những miếng đùi gà mọng nước được nướng vàng, sau đó cắt nhỏ. Thêm 5-10 quả cà chua bi cắt đôi trộn với rau bina giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Vị giòn, chua cùng lượng protein dồi dào từ thịt gà giúp no lâu, ít calo, giảm cảm giác thèm ăn.
Tôm xào rau
Tôm bóc vỏ, rửa sạch, giàu protein và gần như không chứa chất béo. Tôm có thể xào với măng tây, bông cải xanh hoặc ớt chuông tùy khẩu vị. Món ăn này làm nhanh, có thể thêm một ít dầu ô liu để bổ sung chất béo lành mạnh. Tôm xào với đậu Hà Lan vừa cung cấp protein vừa bổ sung chất xơ, phù hợp cho bữa chính giúp no lâu, ít tác động đến lượng đường trong máu.
Anh Chi (Theo Eating Well)
Ảnh: AI