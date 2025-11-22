5 món ít calo, giàu protein người béo phì nên ăn thường xuyên

Ức gà măng tây

Thịt ức gà ướp qua một ít gia vị trong 5 phút, sau đó nướng hoặc cho vào nồi chiên không dầu để quay 25-30 phút, khi thịt gần chín, cho măng tây đã làm sạch vào cùng trong 5 phút. Món ăn tối này cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng từ chất xơ lành mạnh đến protein nạc, không lo tích tụ mỡ thừa.