Men gan thấp có nguy hiểm không?

Mẹ tôi 70 tuổi, khám sức khỏe phát hiện men gan thấp bất thường. Men gan thấp do đâu, có nguy hiểm không? (Tuyết, Tây Ninh)

Trả lời:

Men gan là các enzyme do tế bào gan sản xuất, tham gia vào quá trình chuyển hóa và giải độc. Có 4 loại men gan chính gồm ALT (Alanine Aminotransferase), AST (Aspartate Aminotransferase), ALP (Alkaline Phosphatase) và GGT (Gamma-glutamyl Transferase).

Men gan thấp là tình trạng một hoặc nhiều enzyme kể trên có kết quả xét nghiệm thấp hơn giới hạn bình thường. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân như thiếu hụt dinh dưỡng, mắc bệnh gan (xơ gan giai đoạn cuối, teo gan...), bệnh thận mạn tính, rối loạn chuyển hóa như suy giáp. Một số yếu tố như uống quá nhiều nước gây loãng máu, sử dụng corticoid kéo dài, tuổi cao (giảm hoạt tính enzyme theo tuổi), biến thể gene liên quan đến enzyme cũng có thể khiến chỉ số men thấp.

Men gan thấp xảy ra đơn lẻ thường không gây nguy hiểm nhưng nếu kéo dài, đi kèm với các triệu chứng như mệt mỏi, yếu sức hoặc có bệnh lý nền... có thể xem là dấu hiệu bệnh lý, cần được chẩn đoán và can thiệp điều trị sớm. Tùy nguyên nhân, bác sĩ chỉ định phương pháp cụ thể như điều trị căn nguyên bệnh lý, bổ sung dinh dưỡng, thay đổi lối sống bằng cách tăng cường vận động, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, hạn chế rượu, bia, thuốc lá và thức ăn chế biến sẵn...

Người bệnh cần được xét nghiệm chức năng gan định kỳ (3-6 tháng một lần) để theo dõi chỉ số men gan và đánh giá hiệu quả điều trị. Bạn nên đưa mẹ đi khám để bác sĩ kiểm tra, tìm nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

BS.CKII Huỳnh Thị Thúy Hoa

Khoa Nội Tiêu hóa - Gan - Mật - Tụy

Phòng khám Đa khoa Quận 7