Men gan cao sau cắt túi mật

Hà NộiSau phẫu thuật cắt túi mật, men gan của ông Quế tăng kéo dài, bác sĩ chẩn đoán còn sỏi ẩn trong ống mật chủ.

Ông Quế, 50 tuổi, điều trị thuốc gần một tháng không hạ men gan, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám. Kết quả xét nghiệm máu đánh giá chức năng gan giúp bác sĩ loại trừ nguyên nhân viêm gan virus và viêm gan tự miễn gây tăng men gan. Siêu âm cho thấy bệnh nhân gan nhiễm mỡ, song ThS.BS Nguyễn Văn Sơn, khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, cho biết gan nhiễm mỡ góp phần làm men gan trong thời gian ngắn nhưng chỉ số không cao và kéo dài như ông Quế.

"Người bệnh đã cắt túi mật trước đó, khả năng sau cắt túi mật sỏi vẫn tồn tại hoặc sỏi rơi vào ống mật chủ gây tăng men gan", bác sĩ Sơn giải thích. Chụp cộng hưởng từ đường mật (MRCP) xác định người bệnh có sỏi ống mật chủ gây tắc mật âm thầm dẫn đến tổn thương tế bào gan, men gan tăng kéo dài, làm tăng nguy cơ viêm đường mật.

Êkíp nội soi lấy sỏi trong ống mật chủ cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để lấy sỏi, giải tỏa tắc nghẽn mật mà không cần phẫu thuật mở. Êkíp dùng một ống nội soi mềm đầu có gắn camera, luồn qua miệng bệnh nhân vào bên trong, tiếp cận ống mật chủ để lấy sỏi. Sau can thiệp, men gan của người bệnh bắt đầu giảm dần, sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Sơn tư vấn cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyên nhân phổ biến gây tăng men gan có thể bao gồm viêm gan virus, gan nhiễm mỡ, tắc mật do sỏi trong ống mật chủ (kể cả sau khi đã cắt túi mật), dùng thuốc sai cách, làm dụng rượu bia...

Tại Việt Nam, người bệnh bị sỏi mật khá phổ biến. Điều trị bệnh phụ thuộc vào triệu chứng, kích thước, số lượng sỏi và biến chứng kèm theo. Nếu sỏi túi mật kích thước nhỏ không triệu chứng, người bệnh chỉ cần theo dõi định kỳ, điều chỉnh lối sống. Khi sỏi mật gây triệu chứng nặng, nguy cơ biến chứng cần được phẫu thuật loại bỏ.

Bác sĩ Sơn khuyên người bệnh sau cắt túi mật nên khám định kỳ và kiểm tra sức khỏe gan mật, siêu âm và các xét nghiệm cần thiết. Từ đó, người bệnh có thể được phát hiện sớm sỏi còn sót hoặc các bất thường khác, ngăn biến chứng như tắc mật, men gan tăng hay viêm đường mật.

Ly Nguyễn