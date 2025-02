Mẹ vỡ ối non, song thai suýt mất

TP HCMChị Lương, 36 tuổi, vỡ ối ở tuần thai 29, đôi song sinh gặp nguy hiểm do cạn ối đã được bác sĩ mổ cứu thành công.

Chị Lương mang thai đôi sau khi thụ tinh ống nghiệm tại một bệnh viện ở TP HCM. Ngày 17/2, ThS.BS.CKI Trần Lâm Khoa, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thai phụ bị vỡ ối non chưa có dấu hiệu nhiễm trùng. Đây là tình trạng màng ối bao bọc, bảo vệ thai nhi trong thai kỳ bị rách trước khi chuyển dạ, xảy ra trước tuần thai 37. Khi màng ối bị rách, nước ối rò rỉ ra bên ngoài qua cổ tử cung, âm đạo, là một trong những nguyên nhân gây sinh non.

Nước ối giảm với chỉ số ối dưới mức 5 cm, khiến thai có nguy cơ sinh non, nước ối có lẫn phân su do thai suy... Thai nhi còn bị dây rốn bám màng ngăn giữa hai thai. "Đây là tình trạng ít gặp, chiếm khoảng 1% với thai kỳ đơn thai và khoảng 9% trường hợp song thai nhưng nguy hiểm", bác sĩ Khoa nói, thêm rằng, nguy cơ sinh non, mổ lấy thai khẩn cấp, tử vong chu sinh có thể xảy ra.

Bác sĩ phát hiện chị Lương mắc hội chứng kháng phospholipid (liên quan đến hệ thống miễn dịch của cơ thể), huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người mẹ. Bác sĩ đánh giá trường hợp này phức tạp, nếu không mổ lấy thai có thể khiến song thai gặp nguy hiểm. Thai phụ có nguy cơ cao băng huyết sau sinh do dùng thuốc kháng đông.

Các bác sĩ Sản Phụ khoa, Tim mạch và Sơ sinh hội chẩn quyết định mổ lấy thai, đảm bảo an toàn cho ba mẹ con. Thai phụ được ngưng thuốc kháng đông trước 24 giờ phẫu thuật nhằm cầm máu hiệu quả trong lúc mổ. Hai bé chào đời nặng 1,3 kg, được hồi sức sơ sinh, sau đó nuôi dưỡng trong lồng ấp. Chị Lương dùng lại thuốc kháng đông sau 24 giờ, ngăn ngừa nguy cơ hình thành huyết khối.

Bác sĩ Lâm Khoa (bên phải) mổ lấy thai cho sản phụ. Ảnh minh họa: Tuệ Diễm

Bác sĩ Khoa cho biết vỡ ối non xảy ra ở 8-10% thai kỳ, chiếm khoảng 1/4 nguyên nhân gây sinh non. Đa thai làm tăng khả năng vỡ ối non, do tử cung bị căng giãn quá mức, tăng áp lực lên màng ối. Do đó, các cặp vợ chồng không nên chuyển hai phôi trở lên khi thụ tinh ống nghiệm, trừ một số trường hợp đặc biệt. Nhiễm trùng đường sinh dục dưới, lây truyền qua đường tình dục, hở eo cổ tử cung, cổ tử cung ngắn, đa ối hoặc thai phụ hút thuốc lá... cũng là yếu tố nguy cơ gây ra tình trạng này.

Vỡ ối non có thể khiến thai phụ bị biến chứng nhiễm trùng ối dẫn đến nhiễm trùng huyết, sinh non... Trẻ sinh non có nguy cơ bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, rối loạn chuyển hóa, nhiễm trùng máu, vàng da, vấn đề thị giác và thính giác...

Tình trạng rỉ ối dễ nhầm lẫn với són tiểu. Thai phụ nhận thấy nước ối chảy chậm hơn, thường có màu trắng trong hoặc trắng đục, không mùi, có thể kèm theo cơn gò tử cung cần đến bác sĩ để được chẩn đoán rò rỉ dịch có phải nước ối hay không. Trường hợp nước ối chảy nhiều kèm xuất huyết hoặc nước ối có mùi và màu lạ, thai phụ cần được can thiệp kịp thời. Khám thai định kỳ là biện pháp phòng ngừa giúp phát hiện sớm các bất thường, lên kế hoạch dự phòng phù hợp cho thai phụ, thai nhi.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi