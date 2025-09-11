Mẹ sau sinh nên ăn bao nhiêu calo mỗi ngày?

Tôi mới sinh được ba tuần, bạn bè khuyên ăn ít cơm hoặc bỏ tinh bột để lấy lại dáng nhanh. Cách này đúng không, sau sinh tôi nên ăn bao nhiêu calo mỗi ngày? (Lê Mỹ Linh, Hà Nội)

Trả lời:

Nhu cầu calo của phụ nữ sau sinh dao động từ 1.800 đến 2.200 calo một ngày. Nếu đang cho con bú, bạn cần bổ sung khoảng 500 calo, nhu cầu calo cần cao hơn trong trường hợp sinh đôi. Bạn nên duy trì mức calo đủ để nuôi con nhưng không vượt quá nhu cầu thực tế để giảm mỡ dần mà không ảnh hưởng đến sức khỏe hay nguồn sữa. Bạn lựa chọn thực phẩm ít năng lượng nhưng giàu dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, chất xơ, protein nạc và chất béo tốt.

Bạn có thể thay đổi linh hoạt thực phẩm như thịt nạc thăn heo, thịt bò nạc, trứng, đậu phụ, cá hấp... thay cho tôm, gà. Chế độ ăn nên đa dạng rau cải, rau bí, rau ngót, bí đỏ, bông cải xanh hoặc trắng, chế biến đơn giản như luộc, hấp, xào ít dầu, ít gia vị để dễ tiêu và giữ dưỡng chất.

Chuyên viên dinh dưỡng Hồng Vân tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các loại sữa hạt, sữa bò có mức năng lượng khác nhau tùy loại và 100 g cơm chứa khoảng 130 kcal. Bạn có thể chủ động tính toán và điều chỉnh lượng cơm, rau củ, trái cây để đảm bảo nhận đủ năng lượng mỗi ngày và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Mỗi người mẹ sau sinh có thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau như đang cho con bú hoàn toàn, sinh mổ chậm hồi phục, mắc bệnh lý chuyển hóa, mức độ tăng cân sau sinh không giống nhau. Bạn nên lắng nghe cơ thể, từ đó điều chỉnh phù hợp, không dựa vào kinh nghiệm truyền miệng hoặc thực đơn trên mạng. Nếu có thể, bạn đến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn thực đơn phù hợp.

Chuyên viên dinh dưỡng Lại Thị Hồng Vân

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội