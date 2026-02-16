Mẹ bầu song thai nên ăn uống thế nào dịp Tết?

Tôi mang song thai 20 tuần, chỉ tăng 2 kg, có nên ăn nhiều dịp Tết này để nhanh tăng cân cho mẹ và con không? (Hoa, TP HCM)

Trả lời:

Nhiều người tin rằng mang song thai đồng nghĩa với việc phải ăn "gấp ba" để con phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, đây là hiểu lầm phổ biến. Mẹ bầu song thai không cần tăng lượng thực phẩm "cho ba người" mà nên ăn đủ và đúng về chất. Đặc biệt trong dịp Tết, thai phụ cần kiểm soát khẩu phần khi ăn món giàu tinh bột và chất béo như bánh chưng, bánh tét, xôi, giò chả, các loại thịt, đồ chiên rán...

Khi mang song thai, nồng độ hormone nhau thai tăng cao hơn so với đơn thai, làm tăng nguy cơ đề kháng insulin sau 24 tuần. Mẹ bầu nạp quá nhiều năng lượng, nhất là tinh bột, đường, chất béo, khiến cơ thể không xử lý kịp, dẫn đến nguy cơ tiểu đường thai kỳ, biến chứng khác như sinh non, tiền sản giật, có thể dẫn đến thai to bất thường ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt.

Mang song thai khiến tử cung phát triển nhanh, chèn ép dạ dày và ruột, do đó ăn quá no dễ gây trào ngược, ợ nóng, khó thở, đầy hơi, táo bón. Tăng cân quá mức còn làm chậm hồi phục sau sinh và tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh.

Dinh dưỡng cho thai nhi không đo bằng khối lượng thức ăn mà bằng hàm lượng vi chất. Nếu mẹ ăn quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng nhưng nghèo vi chất dẫn đến dễ tăng cân nhưng con lại không nhận được chất dinh dưỡng quan trọng như sắt, canxi, axit folic, DHA...

TS.BS Nguyễn Hoàng Long tư vấn chế độ ăn uống và lưu ý cho thai phụ trong kỳ nghỉ Tết. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ các nhóm chất bao gồm protein, acid folic, sắt, canxi, vitamin D, khoáng chất. Ăn đa dạng món, giàu dinh dưỡng như cá, thịt, trứng, rau xanh, trái cây, ngũ cốc, sữa, các loại hạt... Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi, tránh thực phẩm gây rối loạn hoặc nhiễm trùng tiêu hóa gây nôn mửa, sốt, đi ngoài.

Mẹ bầu lưu ý không ăn quá nhiều trong một bữa, nên chia thành 5 bữa nhỏ trong ngày. Áp dụng quy tắc "một miếng", tức mỗi món chỉ nên thử một lượng nhỏ để vừa thỏa mãn vị giác, vừa không làm đầy bụng, trào ngược dạ dày, giảm nguy cơ táo bón.

Mẹ nên uống đủ 2-3 lít nước một ngày. Duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục 30 phút mỗi ngày như đi bộ, yoga hoặc chọn bài tập chuyên biệt cho thai kỳ giúp hệ xương khớp và dây chằng khỏe hơn, kiểm soát tốt lượng đường trong máu, nhất là sau 24 tuần. Kiểm soát cân nặng, tăng cân có mục tiêu, khoảng 12-16 kg nếu chỉ số BMI bình thường, giúp cả người mẹ và song thai đều khỏe mạnh.

TS.BS Nguyễn Hoàng Long

Chuyên khoa Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7