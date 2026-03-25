Mẹ bầu có nên chạy bộ, tập gym?

Tôi mang thai 8 tuần có thể tiếp tục chạy bộ và tập gym được không, cần lưu ý gì khi tập thể dục trong thai kỳ? (Ngọc, 25 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Duy trì hoạt động thể chất phù hợp trong thai kỳ giúp tăng cường sức khỏe cho mẹ và thai nhi. Tập thể dục giúp thai phụ kiểm soát cân nặng, giảm đau thắt lưng và táo bón, phòng ngừa đái tháo đường thai kỳ, giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa và thừa cân cho trẻ trong tương lai. Nền tảng thể lực tốt còn hỗ trợ mẹ bầu chuyển dạ thuận lợi hơn.

Không phải tất cả trường hợp mang thai đều phù hợp với cùng một loại và cường độ hoạt động thể chất. Bạn nên đi khám để bác sĩ đánh giá tình trạng thai kỳ trước khi tập thể dục. Dù bạn cảm thấy khỏe mạnh, một số biến chứng có thể xuất hiện mà không có triệu chứng rõ ràng. Bác sĩ sàng lọc yếu tố nguy cơ như sinh non, tiền sản giật, nhau tiền đạo, bệnh tim hoặc phổi, xuất huyết, từ đó tư vấn cho bạn điều chỉnh hoặc hạn chế tập thể dục tùy tình trạng cụ thể.

Bạn có thể lựa chọn loại hình, cường độ và thời lượng tập thể dục phù hợp dựa trên sức khỏe, thể trạng, giai đoạn mang thai. Đi bộ, đạp xe giúp bạn cải thiện sức khỏe tim mạch, tiêu hóa, hạn chế áp lực lên khớp, vùng xương chậu. Bơi lội hoặc các bài tập dưới nước có tác dụng nâng đỡ trọng lượng cơ thể, giảm căng thẳng cho khớp và lưng, tác động đến nhiều nhóm cơ, cải thiện hô hấp và tuần hoàn. Mẹ bầu có thể tập yoga, pilates với các tư thế phù hợp trong thai kỳ, giúp tăng cường sự linh hoạt, hỗ trợ giảm đau lưng, chuẩn bị sức khỏe tối ưu cho quá trình sinh nở.

Để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, bạn nên hạn chế môn thể thao cường độ cao hoặc dễ va chạm. Tần suất vận động phù hợp khoảng 15-20 phút mỗi ngày, 3-5 buổi một tuần, vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối để tránh mất nước. Sau ba tháng đầu, bạn nên giảm các bài tập nằm ngửa nhằm đảm bảo lưu thông máu. Ngưng tập thể dục nếu có dấu hiệu bất thường như ra huyết, đau bụng, khó thở, nhức đầu hoặc mắt mờ.

Nếu là người chạy bộ và tập gym thường xuyên trước khi mang thai, bạn vẫn có thể tiếp tục các môn thể thao này ở tuần thai thứ 8. Tuy nhiên, bạn nên giảm cường độ và tần suất tập luyện, ngưng các bài tập tác động trực tiếp vào vùng bụng, không tập gắng sức, lắng nghe cơ thể, nghỉ ngơi hợp lý.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo

Đơn vị Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7