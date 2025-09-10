Mẹ bầu bị viêm gan C có lây cho con không?

Tôi mang thai được 20 tuần thì phát hiện mắc bệnh viêm gan C, không biết có ảnh hưởng tới thai không? (Minh Phương, 28 tuổi, Nghệ An)

Trả lời:

Viêm gan siêu vi C (HCV) là bệnh về gan do virus viêm gan C gây ra. Phụ nữ mang thai bị nhiễm virus viêm gan C có nguy cơ lây truyền cho trẻ sơ sinh trong tử cung hoặc khi sinh. Nhiễm trùng trong thời kỳ mang thai liên quan đến tăng nguy cơ mắc biến chứng bất lợi cho thai nhi, bao gồm thai chậm phát triển, nhẹ cân khi sinh.

Người mẹ mang thai dương tính với HCV có thể lây truyền cho con trong giai đoạn chu sinh (kéo dài từ tuần thứ 28 của thai kỳ đến hết ngày thứ 7 sau khi sinh) là khoảng 4-7%. Tỷ lệ này có thể cao hơn nếu người mẹ đồng thời nhiễm HIV hoặc có định lượng virus viêm gan C ở mức cao. Song, viêm gan C không lây lan qua sữa mẹ, thức ăn, nước hoặc tiếp xúc thông thường như ôm, hôn và chia sẻ đồ ăn, đồ uống với người bị nhiễm bệnh. HCV lây truyền qua đường máu.

BS.CKII Phạm Thị Vạn Xuân đang tư vấn cho một mẹ bầu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khoảng 30% người bị nhiễm tự khỏi virus trong vòng 6 tháng sau khi nhiễm mà không cần điều trị, 70% còn lại có thể phát triển thành nhiễm HCV mạn tính. Hiện không có vaccine phòng viêm gan C. Cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh là tránh tiếp xúc với virus. Tránh dùng chung các vật dụng như kim tiêm, ống tiêm, thìa, tăm bông, dao cạo râu, bàn chải đánh răng... Không nhận truyền máu hoặc ghép nội tạng từ người hiến tặng bị nhiễm viêm gan siêu vi C. Quan hệ tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su. Hạn chế xăm hình, xỏ khuyên, nếu có nên lựa chọn cơ sở uy tín.

Mẹ bầu cũng cần duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng ổn định, hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây hại cho gan như thuốc lá, rượu bia, chất kích thích, hóa chất... Khám sức khỏe định kỳ cũng cần rất quan trọng, giúp phát hiện và điều trị kịp thời các tổn thương gan.

Hiện, các loại thuốc điều trị viêm gan C như Ribavirin và Interferon không được sử dụng trong giai đoạn thai kỳ vì có khả năng gây quái thai. Để phòng ngừa khả năng lây cho con, mẹ bầu cần siêu âm và làm các xét nghiệm định kỳ để theo dõi thai kỳ. Trẻ sinh ra cũng cần làm xét nghiệm viêm gan C (Anti HCV hay HCV Ab) khi đủ 18 tháng tuổi. Trẻ có Anti HCV dương tính cần được xét nghiệm HCV-RNA sau 3 tuổi để khẳng định nhiễm viêm gan siêu vi C mạn tính.

ThS.BS Phạm Thị Hương Giang

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội