7 cách giúp phái đẹp tăng cường sức đề kháng

Ăn thực phẩm nhiều màu sắc, nấu ăn tại nhà, chọn dầu ăn lành mạnh có thể giúp phụ nữ tăng cường hệ miễn dịch, ít mắc bệnh.

Nấu ăn tại nhà

Khi nấu ăn tại nhà, phái đẹp có thể kiểm soát nguyên liệu, đảm bảo bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, giảm lượng chất béo, đường, muối, hóa chất phụ gia từ thực phẩm chế biến sẵn. Nấu ăn cũng tạo cảm giác thư giãn, gắn kết các thành viên trong gia đình.

Thêm nhiều gia vị khi chế biến

Húng quế, gừng khô, tiêu đen có thể giảm khó tiêu, kích thích các enzyme đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt. Trong đó, allicin trong tỏi có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus. Những chất này giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm như cảm lạnh, cúm, tăng cường sức đề kháng.

Bổ sung lợi khuẩn

Sữa chua bổ sung lợi khuẩn giúp đường ruột khỏe mạnh, tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn các triệu chứng như khó tiêu. Món ăn này cũng có lợi cho xương khớp, kiểm soát cân nặng và làm đẹp da nhờ hàm lượng lợi khuẩn, canxi, protein, vitamin cần thiết. Tuy nhiên, phái đẹp cần tránh ăn lúc đói, đun nóng sữa chua sẽ làm mất đi các lợi khuẩn.

Chọn dầu ăn lành mạnh

Độ ẩm cao, thay đổi thời tiết có thể khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, khó tiêu hóa thực phẩm nhiều dầu mỡ. Phụ nữ nên chọn loại dầu dễ tiêu hóa, ít gây viêm như dầu hướng dương và dầu ngô.

Ăn thực phẩm nhiều màu sắc

Phụ nữ ăn đa dạng thực phẩm, tăng cường các loại rau củ như cà rốt, củ dền, mướp, trái cây giàu chất chống oxy hóa như táo, lựu và chuối. Những thực phẩm tươi ngon này hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể có nhiều năng lượng.

Rửa sạch rau củ

Rửa sạch rau củ bằng nước ấm pha chút muối để loại bỏ bụi bẩn, thuốc trừ sâu, vi khuẩn. Để đảm bảo an toàn, hãy hấp hoặc nấu chín kỹ rau củ, vì nhiệt độ cao giúp tiêu diệt vi khuẩn hoặc virus. Không nên ăn rau lá xanh không rõ nguồn gốc vì có thể chứa nhiều hóa chất, thuốc trừ sâu.

Bổ sung các loại đậu

Đậu xanh, đậu đỏ cung cấp protein thực vật, sắt, chất xơ, hỗ trợ hệ miễn dịch, chức năng tiêu hóa. Chúng giàu protein có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, giữ dáng hiệu quả. Súp đậu lăng hoặc đậu xanh là gợi ý lành mạnh cho bữa ăn nhẹ tốt cho sức khỏe. Hạn chế ăn salad sống, trái cây cắt sẵn ở ngoài, hải sản, sữa chưa tiệt trùng hoặc bảo quản không đúng cách.

Ngoài chế độ ăn uống khoa học, phụ nữ nên tập thể dục cân bằng, kết hợp các bài tập tim mạch (chạy bộ, bơi lội), bài tập sức mạnh (như tập tạ, pilates) để tăng cường sức khỏe toàn diện. Người có vấn đề về xương khớp, bệnh nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi tập luyện.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)