Mất cơ do nhịn ăn

TP HCMChị Minh, 31 tuổi, nặng 85 kg, giảm cân bằng cách ăn một bữa và uống nước chanh muối mỗi ngày dẫn đến suy nhược, mất cơ.

Ban đầu ăn theo chế độ trên, chị giảm 1,5 kg/tuần, đến tuần thứ ba có dấu hiệu đau dạ dày, run tay chân, rụng tóc, khó ngủ, hoa mắt chóng mặt. Chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám trong tình trạng đường huyết cao gấp đôi mức bình thường phải tiêm insulin khẩn để ổn định chỉ số.

Kết quả đo InBody cho thấy chị nặng 85 kg, chỉ số BMI 32.8 - béo phì mức cao nhất, mỡ nội tạng gấp đôi ngưỡng an toàn trong khi khối lượng cơ thấp dưới 30%. Theo BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, ở tuổi của chị Minh, tỷ lệ cơ trung bình phải từ 40% đến 44% so với tổng trọng lượng cơ thể.

Chị Minh đo InBody trong lần khám đầu tiên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Người bệnh mất cơ, mất sức do ăn kiêng cực đoan", bác sĩ Duy chẩn đoán. Nhịn đói lâu ngày khiến cơ thể thiếu năng lượng, thiếu protein nên ưu tiên giữ lại mỡ để dự trữ và phá hủy cơ bắp để lấy năng lượng. Giảm cân sai cách không chỉ gây mất cơ mà còn làm chậm quá trình trao đổi chất, suy yếu cơ thể có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, loãng xương, vấn đề tim mạch, sỏi mật và các biến chứng tâm lý.

Đồ uống không đường vẫn chứa một lượng chất tạo ngọt. Chị Minh dùng đồ uống này khi giảm cân sẽ kích hoạt vùng liên quan đến cảm giác thèm đường và cảm giác đói, tăng nguy cơ một số bệnh như tiểu đường type 2, tim mạch.

Bác sĩ Duy phân tích các chỉ số khối cơ thể cho chị Minh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Minh được chỉ định dùng thuốc để thải mỡ, thuốc kiểm soát các cơn thèm ăn đồng thời thay đổi chế độ ăn nhằm bổ sung khối lượng cơ đã mất, ổn định đường huyết. Người bệnh bổ sung protein nạc và nhiều rau xanh, trái cây để đảm bảo đủ chất, chia nhỏ thành 4-5 bữa mỗi ngày kết hợp đi bộ, vận động tay chân 30 phút mỗi sáng.

Sau một tháng, chị giảm 5 kg. Kết quả đo InBody cho thấy lượng cơ tăng lên 33% và giảm 20 cm2 mỡ nội tạng. Hoàn thành liệu trình ba tháng, chị giảm 13 kg, tỷ lệ cơ bắp đạt 40%.

Bác sĩ Duy khuyên nên giảm khoảng 10-20% tổng mức tiêu thụ calo mỗi ngày (300-500 calo) nhằm bảo vệ cơ bắp, đốt mỡ hiệu quả. Để duy trì khối cơ, cần tiêu thụ 1,6-2,2 g protein/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, ưu tiên nguồn đạm chất lượng cao như ức gà, cá, trứng, sữa, whey protein... để nuôi dưỡng cơ bắp, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn.

*Tên người bệnh đã được thay đổi