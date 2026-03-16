5 thói quen sau bữa ăn giúp ổn định đường huyết

Hít thở sâu, uống một cốc nước lọc và ăn nhẹ có thể ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột, giúp cơ thể tỉnh táo và hỗ trợ trao đổi chất.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát đường huyết. Ăn nhiều đường, tinh bột, thực phẩm chế biến sẵn và ít chất xơ có thể khiến đường huyết tăng. Người bệnh tiểu đường nên duy trì một số thói quen sau bữa ăn để kiểm soát đường huyết.

Uống nước trong và sau bữa ăn tạo cảm giác no, giảm lượng calo nạp vào. Uống nước lọc sau bữa ăn còn hỗ trợ thận loại bỏ lượng đường dư thừa khỏi máu, ngăn đường huyết tăng đột biến. Bổ sung 2-2,25 lít nước mỗi ngày có tác động tích cực đến lượng đường trong máu nói riêng và hoạt động của cơ thể nói chung.

Không nằm ngay sau ăn vì có thể tạo áp lực lên cơ vòng thực quản, dẫn đến trào ngược. Nằm, ngồi ngay sau bữa ăn còn làm tích tụ mỡ nội tạng, mỡ bụng, tăng nguy cơ viêm, khó kiểm soát lượng đường trong máu.

Ăn nhẹ trái cây hoặc thạch rau câu không đường sau bữa ăn hỗ trợ tiêu hóa và làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate. Nhâm nhi một chút đồ ngọt nhẹ còn giúp não bộ nhận tín hiệu rằng bữa ăn đã kết thúc, từ đó giảm cảm giác thèm ăn. Bổ sung thực phẩm lên men như sữa chua sau bữa ăn có thể điều chỉnh quá trình chuyển hóa glucose, hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm.

Ăn trái cây sau bữa ăn hỗ trợ ổn định đường huyết. Ảnh: Anh Chi

Tránh căng thẳng để cơ thể ít tiết ra các hormone như glucagon và cortisol. Đây là các hormone ảnh hưởng tiêu cực đến lượng đường trong máu, gây kháng insulin, không có lợi cho người tiểu đường. Người bệnh có thể thư giãn sau bữa ăn bằng cách hít thở sâu, tập yoga, thiền định, chánh niệm, viết nhật ký hoặc thực hiện các hoạt động yêu thích.

Đi bộ 10 phút sau bữa ăn là cách vận động nhẹ có thể giảm phản ứng tăng đường huyết của cơ thể. Hoạt động này giúp cơ thể sử dụng glucose từ bữa ăn ngay lập tức thay vì để tích tụ trong máu. Vận động còn làm giảm tốc độ hấp thụ glucose, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết lâu dài.

Nếu không thể ra ngoài vận động, bạn có thể đi lòng vòng ở cơ quan làm việc hoặc trong nhà. Các hoạt động như đứng nghỉ ngơi, rửa bát, quét dọn nhà, đổ rác, lên xuống cầu thang cũng được tính là vận động sau bữa ăn. Chúng hỗ trợ đốt calo, giảm cân, từ đó cải thiện mức insulin và glucose sau khi dùng bữa.

Anh Chi (Theo Eating Well