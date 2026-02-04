Massage đầu có giúp dễ ngủ không?

Tôi hay tỉnh giấc lúc nửa đêm, khó ngủ lại, mệt mỏi ban ngày. Massage đầu có giúp giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn? (Thùy Anh, Đồng Nai)

Trả lời:

Mất ngủ là dạng loại rối loạn giấc ngủ thường gặp, gồm các trường hợp khó ngủ, thiếu ngủ, thức giấc nửa đêm, ngủ không sâu giấc, thức dậy sớm... Mất ngủ gây thiếu năng lượng, giảm tập trung, thúc đẩy nhiều vấn đề sức khỏe khác như suy giảm trí nhớ, bệnh tim mạch, rối loạn tâm sinh lý...

Tình trạng này có liên quan đến stress, ô nhiễm môi trường, rượu bia, thuốc lá... làm tăng sinh quá mức các gốc tự do. Gốc tự do tấn công liên tục làm tổn thương thành mạch máu, thúc đẩy hình thành các mảng xơ vữa, cục huyết khối, làm giảm lượng máu và oxy lên não, gây khó ngủ.

Massage đầu có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ cho người mất ngủ liên quan đến lo âu, căng thẳng. Theo y học cổ truyền, phương pháp này tác động lên các huyệt đạo vùng đầu, cổ, góp phần điều hòa khí huyết, làm dịu thần kinh và giảm lo âu, thư giãn.

Các động tác xoa bóp chuyên sâu giúp thư giãn cơ, nhất là những vùng thường xuyên chịu áp lực như cổ - vai - gáy, giảm căng thẳng thần kinh, đưa cơ thể sang trạng thái nghỉ ngơi. Các chuyển động nhẹ nhàng, liên tục trong liệu trình massage kích thích sản sinh serotonin, đồng thời giảm nồng độ cortisol, tốt cho giấc ngủ. Ngoài ra, massage hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu não bộ, đưa oxy và dưỡng chất lên não tốt hơn, từ đó giảm cảm giác nặng đầu, mệt mỏi và trằn trọc trước khi ngủ. Tuy nhiên, phương pháp này không điều trị mất ngủ từ gốc và triệt để mà chỉ mang tính hỗ trợ, hiệu quả khác nhau tùy mỗi người.

Massage đầu có thể giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ nếu thực hiện đúng cách. Ảnh được tạo bởi AI

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn nên kết hợp massage đầu với áp dụng thói quen lành mạnh trước khi ngủ như ngủ và thức dậy đúng giờ, hạn chế dùng thiết bị điện tử ít nhất một giờ trước khi ngủ, vận động đều đặn, dinh dưỡng khoa học. Bổ sung các sản phẩm có chứa tinh chất thiên nhiên như blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) để tăng cường máu lên não, trung hòa gốc tự do, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ.

Những trường hợp mất ngủ kéo dài, có liên quan đến các bệnh lý, người bệnh nên khám để bác sĩ xác định nguyên nhân, điều trị phù hợp.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM