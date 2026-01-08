Mảnh xương kẹt trong khớp cổ chân một năm sau tai nạn

Hà NộiChị Hương, 45 tuổi, đau cổ chân sau tai nạn một năm không khỏi, đi khám mới biết mảnh xương và sụn bong ra chèn ép khớp cổ chân đã vôi hóa.

BS.CKII Trần Tuấn Anh, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết kết quả siêu âm, chụp X-quang và cộng hưởng từ MRI, ghi nhận mảnh xương di động kích thước 3,6x1,6 mm gây hội chứng chèn ép khớp cổ chân kèm viêm bao hoạt dịch khớp cổ chân.

Bác sĩ cho rằng đây là mảnh sụn khớp bong ra khi chị Hương ngã xe một năm trước, lâu dần vôi hóa. Khi chị vận động, đôi lúc mảnh xương hoặc sụn lọt vào giữa khe khớp hoặc dây chằng, mắc kẹt gây đau chói. Qua thời gian, mảnh dị vật trôi khỏi vị trí kẹt nên chị Hương tự nhiên hết đau, vận động bình thường. Quá trình này ngẫu nhiên nên các đợt đau xuất hiện và biến mất không theo quy luật, có thể đau 1-2 ngày hay cả tuần, có tháng không đau nhưng có tháng đau nhiều lần. Gần đây chị khẽ chạm chân xuống đất đã rất đau, không đi lại được.

Mảnh xương, sụn rời trong khớp người bệnh trên phim chụp MRI (trái) và sau khi được phẫu thuật loại bỏ (phải). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tuấn Anh phẫu thuật nội soi cho chị Hương để lấy mảnh xương và sụn ra ngoài. Bác sĩ ứng dụng phẫu thuật nội soi khớp cổ chân với hai đường mổ nhỏ 0,5 cm phía trước trong và trước ngoài khớp cổ chân để đưa trocar, camera vào khớp, đánh giá các tổn thương. Bác sĩ cắt lọc bao hoạt dịch viêm, lấy mảnh xương và sụn ra ngoài, kiểm tra không còn dị vật trong khớp sau đó đóng vết mổ và băng ép.

Hậu phẫu, chị Hương không đau, xuất viện sau một ngày. Hai tuần sau, vết mổ liền, chị đi lại bình thường, cổ chân không còn tái phát đau.

Bác sĩ Tuấn Anh phẫu thuật nội soi cho chị Hương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hội chứng chèn ép khớp cổ chân thường gặp sau chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, sinh hoạt hoặc khi chơi thể thao. Khớp cổ chân chịu lực tác động mạnh có thể khiến một mảnh xương hoặc sụn nhỏ bong ra, trôi nổi tự do. Dịch khớp là môi trường giàu canxi, khiến các mảnh sụn và xương lâu dần bị vôi hóa, trở nên cứng hơn, tăng kích thước nên dễ mắc kẹt và khó thoát.

Các dấu hiệu của hội chứng chèn ép khớp cổ chân bao gồm đau cổ chân ngay cả khi chấn thương đã lành, nhất là đau khi nhấc chân, leo cầu thang, đi lên dốc hoặc ngồi xổm, cảm giác đau chói, nhạy cảm với vận động, đau khi mới chạm vào mắt cá chân, di động nhẹ chân. Khi có các triệu chứng trên, người bệnh nên tới bệnh viện uy tín có chuyên khoa sâu về chấn thương chỉnh hình để khám, tránh trì hoãn, bỏ lỡ thời gian "vàng" điều trị. Nếu phát hiện sớm, bệnh nhân chỉ cần điều trị bảo tồn bằng vật lý trị liệu, nẹp mắt cá chân hoặc tiêm khớp.

Phẫu thuật nội soi hoặc mổ mở được chỉ định cho các trường hợp nặng, điều trị bảo tồn thất bại. Điều trị đúng phác đồ giúp người bệnh có tiên lượng tốt, phục hồi vận động sớm, khỏi bệnh và không tái phát.

Thanh Long

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi